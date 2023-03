La grande poesia di Julio Cortázar

Oggi è la Giornata mondiale della poesia. Per celebrarla è stato organizzato un evento alle 17,30 a Palazzo Passionei, in via Valerio a Urbino, dalla Fondazione Carlo e Marise Bo con un incontro dedicato al grande scrittore argentino Julio Cortázar. Sarà presente Marco Cassini, curatore della raccolta di Cortázar “Salvo il crepuscolo“, tradotta per la prima volta in italiano. “Salvo il crepuscolo“ raccoglie circa centocinquanta poesie e rappresenta anche l’ultimo progetto editoriale di Cortázar, che con questo libro volle sistemare il proprio corpus poetico. Con il curatore e traduttore dialogherà lo scrittore Alessio Torino. Ingresso libero.