La grande spaghettata invade le vie di Mondolfo

Si tiene oggi a Mondolfo una delle kermesse gastronomiche più vecchie e apprezzate della Valcesano: la ‘Spaghettata’, giunta alla 75esima edizione e presentata l’altra mattina in municipio dai rappresentanti delle associazioni coinvolte (Avis, Omphalos Autismo e Famiglie, Avis Mondolfo Bikers, Uisp, Caraffa Sprt&Run, Croce Rossa e Protezione Civile) e dell’amministrazione comunale, che patrocina l’evento. Anche quest’anno la tradizione gastronomica degli spaghetti con il ‘sugo di tonno e alici alla mondolfese’, condimento riconosciuto come prodotto tipico regionale, si unirà ad una serie di discipline sportive, al fine di supportare iniziative sociali e di solidarietà. Il tutto, con l’ulteriore presenza nel centro storico della città a balcone sul mare di stand con altre specialità culinarie locali, di esposizioni artistiche, musica e ballo. Il primo appuntamento sportivo, con partenza alle 9, sarà la ‘Cicloturistica Valle dei Tufi’, che si snoderà su vari percorsi: uno lungo di 45 chilometri, uno medio di 37 e uno ridotto di 24. Il ritrovo per tutti i ciclisti è in Piazza del Comune con congruo anticipo rispetto all’orario fissato per lo start. Alle 10 le iniziative ‘motorie’ proseguiranno con la ‘Camminata per la Vita’, sui percorsi di 6 e 11 km, griffata Avis, con partenza sempre da Piazza del Comune. Seguirà l’apertura degli stand gastronomici e delle proposte a carattere culturale e musicale.

La kermesse avrà, poi, un secondo step sportivo il 2 aprile, quando da Piazza Borroni scatterà la gara podistica di solidarietà per l’autismo ‘Omphalos Half Marathon’, con tre diversi format: la mezza maratona ufficiale Fidal di 21,097 chilometri organizzata in collaborazione con la ColleMar-athon; una competitiva di 10,050 km e una non competitiva sempre di 10 km e 50 metri. Sulla scorta del successo delle edizioni passate, è attesa la partecipazione di numerosi atleti provenienti anche da fuori regione. Il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore Raffaele Tinti hanno tenuto a ringraziare i tanti volontari delle associazioni del territorio.

Sandro Franceschetti