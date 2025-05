La Granfondo Squali passa per Pesaro. Cambia la viabilità

Oggi si corre la decima "Granfondo Squali" ed anche Pesaro è coinvolta. È una vera e propria festa delle due ruote che ogni anno richiama migliaia di appassionati e atleti. Per questo sono previste alcune modifiche alla viabilità. Ecco quali. La partenza è prevista alle 7,30 dall’Acquario di Cattolica, e si snoderà su 3 distinti percorsi: "squali 46", di 46 chilometri, con arrivo a Gabicce Monte per le 9,15; "corto", percorso agonistico di 84 chilometri, con arrivo a Gabicce Monte per le 9,45; "lungo", percorso agonistico di 127 chilometri, con arrivo a Gabicce Monte per le 11,30.

L’evento, a Pesaro, interesserà le seguenti strade: SP131 strada dei Treponti, strada della Badia, via Acquabona, strada Fornace Mancini, via Metauro, tratto strada Statale 16, strada Della Valle dei Pelati, strada Panoramica SP44, Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo. In queste aree le limitazioni della circolazione prevedono: sospensione temporanea del traffico di 15-20 minuti; chiusura al traffico di alcuni tratti della strada Panoramica, come ogni domenica dalle 6,30 alle 12; senso unico della SP 44 con direzione Pesaro-Gabicce Monte dalle 8,30 alle 14, dal bivio SS16 – Strada della Valle dei Pelati fino all’arrivo di Gabicce Monte (strada Panoramica); senso unico della via Metauro, con direzione da via Fornace Mancini verso SS16, dalle 8,30 alle 13.

La manifestazione non bloccherà il traffico, ma sarà autorizzata a sospenderlo per un tempo limitato. La Panoramica sarà percorribile a senso unico, con direzione Pesaro-Gabicce Monte, inclusa la Strada della Valle dei Pelati.