La gru di Santa Lucia non si toglie. Motivo? Riapre un cantiere

La gru di Santa Lucia non spiccherà il volo. Almeno fino a marzo 2024. A frenare gli entusiasmi della cittadinanza, che vedeva sempre più vicino lo smontaggio dell’alto attrezzo da cantiere, incombente sopra il centro commerciale dal lontano 2014, è il sindaco Maurizio Gambini, che proprio al Carlino due mesi fa aveva dichiarato che a settembre avrebbe firmato un’ordinanza che imponeva alla ditta Torelli Dottori di smontarla.

E purtroppo ora è costretto a dare la notizia che nessuno, lui incluso, si sarebbe aspettato: la gru – per ora – non sarà tolta. Il motivo è la riapertura di un cantiere all’interno del centro commerciale. Spiega il sindaco: "L’ordinanza era pronta, perché come avevo spiegato le varie proroghe che consentivano di tenere in piedi la gru sono terminate a fine agosto. Ma proprio qualche giorno fa ho incontrato i responsabili della ditta proprietaria che mi hanno chiesto, in modo formale con una regolare Scia (segnalazione certificata di inizio attività), la proroga della permanenza della gru fino a febbraio. Devono essere fatti dei lavori per il completamento di un nuovo esercizio commerciale per cui la loro richiesta è legittima".

La speranza ora è che, terminato questo cantiere, davvero la ditta smonterà l’attrezzo. "Ovviamente – chiude Gambini – ricordo che la gru è sottoposta a periodici controlli da parte delle autorità preposte le quali garantiscono che non presenta rischi di alcun tipo".

g. v.