La guardia medica? C’è una volta su cinque

Nuova sforbiciata alla guardia medica di Mondolfo, che dopo un trimestre (gennaio-marzo 2023) in cui era stata operativa almeno nei weekend, col dottore sempre presente nei quattro turni complessivi fra i diurni e i notturni del sabato e della domenica, nel mese di aprile funzionerà soltanto in 5 occasioni. Si tratta della fascia giornaliera dalle 8 alle 20 delle domeniche 2, 9, 16, 23 e 30. Considerando esclusivamente weekend, festivi e prefestivi (che ‘complici’ la Pasqua e il ponte del 25 Aprile saranno piuttosto numerosi) saranno scoperti ben 7 turni diurni (1, 8, 10, 15, 24, 25 e 29) e, come detto, tutti quelli di notte, che risultano ben 13: quelli dell’1, del 2, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29, 30.

Insomma, il medico del servizio di continuità sarà presente un quinto delle volte, 5 su 25. Senza contare i notturni dei giorni feriali, completamente scoperti da novembre scorso. Perché quella del quarto comune della provincia, con oltre 14mila abitanti e che ospita due case di riposo-residenze protette più una Rsa, sul fronte della guardia medica è una vera odissea. Col servizio rimasto chiuso completamente dal primo marzo al 31 agosto 2022. Poi, per due mesi (settembre e ottobre), grazie all’impiego di giovani medici in attesa del percorso di specializzazione, ha funzionato a pieno regime, salvo chiudere completamente di nuovo a novembre e a dicembre. Dopodiché per gennaio, febbraio e marzo si è avuta almeno la copertura completa dei weekend, fino a questo ulteriore taglio che azzera quasi del tutto il servizio, in quanto i cittadini mondolfesi e della bassa Valcesano potranno accedere all’ambulatorio del medico di continuità assistenziale soltanto la domenica dalle 8 alle 20. Per tutti gli altri giorni e orari dovranno rivolgersi altrove. A fronte di questo peggioramento della situazione per il Comune di Mondolfo, va detto che rimane sostanzialmente stabile il servizio a ‘singhiozzo’ nelle sedi di Pergola e Mondavio, dove non esiste più una copertura integrale da oltre un anno, ma comunque è garantita una presenza in circa il 50% dei turni.

Sandro Franceschetti