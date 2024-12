La guardia medica, chi l’ha vista: a Natale vietato ammalarsi

Sarà una notte di Natale senza guardia medica per gli oltre 40mila abitanti della Valcesano. La brutta notizia emerge dall’analisi delle tabelle sulle postazioni di continuità assistenziale prodotte per dicembre dall’Ast Pesaro-Urbino. Che non solo prevedono la completa cancellazione del servizio per tutto il mese nella sede di Mondolfo, come evidenziato ieri su queste colonne, ma stabiliscono anche l’ormai cronico funzionamento a singhiozzo degli altri due presidi della vallata, Pergola e Mondavio, entrambi privi del dottore la notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Pertanto, tutti i residenti da Pergola fino a Marotta, passando per San Lorenzo, Fratte Rosa, Mondavio, Terre Roveresche, Monte Porzio, San Costanzo e Mondolfo se quella notte avranno bisogno del medico dovranno finire per rivolgersi ai pronto soccorso di Fano o Senigallia o al punto di primo intervento dell’ospedale di Pergola.

Poco meglio andrà il giorno di Natale, quando il servizio sarà attivo solo a Mondavio e per una fascia oraria ridotta (dalle 7 alle 13 anziché dalle 8 alle 20); e nella notte tra il 25 e Santo Stefano, quando funzionerà unicamente nella città dei Bronzi.

Nel dettaglio, il presidio di Mondavio, ubicato nei locali del Distretto sanitario di via Roma, sui 37 turni da qui a fine mese, gli 11 diurni dei festivi e prefestivi e i 26 notturni, sarà aperto in 26 occasioni (il 70,2% del totale). Si tratta dei diurni di domani, dell’8, del 14, del 25 (come detto, dalle 7 alle 13) e del 28; e dei notturni di oggi, in tutti quelli dall’8 al 23 e poi del 26, 27, 29 e 30.

La postazione di Pergola sarà operativa nei turni dalle ore 8 alle 20 del 21, 22, 24 e 26; e in quelli notturni di oggi, di domani, dell’8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29 e 30, per un totale di 24 volte.

