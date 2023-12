La guardia medica chiusa a Natale. Aperta una sola farmacia: proteste

Guardia medica chiusa il giorno di Natale e una sola farmacia di turno, quella di Centinarola, per Santo Stefano, con conseguente fila chilometrica (foto). Sono gli stessi cittadini a segnalare i disagi creati dal mancato funzionamento della guardia medica che, la notte del 25 dicembre, avrebbe dovuto essere aperta dalle 20 alle 8 della mattina. Nella realtà i tanti malati (molti arrivavano anche dai Comuni limitrofi visto che la guardia medica per Mondolfo e Mondavio non ha funzionato nelle notti del 25 e 26 dicembre) hanno aspettato inutilmente l’arrivo del medico, seduti nel corridoio dell’ambulatorio, comunque aperto. In diversi, dopo una estenuante attesa, hanno deciso di rivolgersi al Pronto soccorso dove, però, al termine delle visite sono state rilasciate le ricette bianche per l’acquisto dei medicinali a pagamento.

"Il servizio della guardia medica – fa presente Teodosio Auspici di Fano Ribella, che ha raccolto le lamentele di diversi cittadini – molto utilizzato durante le festività e in pieno boom influenzale, va sicuramente migliorato. E’ inoltre assurdo che il contratto di ogni medico sia riferito ad una sola struttura, per un certo numero di ore e non siano previste rotazioni. Quindi, anche in situazioni di emergenza, i medici in servizio non possono essere inviati in altre strutture a coprire le improvvise assenze di loro colleghi".

an.mar.