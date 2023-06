La guerra, 30 anni fa Il conflitto dei Balcani riletto dagli studenti con le storie d’amore

di Teobaldo Bianchini

Il Marconi School Musical, giunto alla sua 19ª edizione, presenta nell’aula magna del Liceo Marconi "Sempre e per Sempre": uno spettacolo che il 10-11-12-13 giugno coinvolgerà oltre 400 studenti della provincia di Pesaro Urbino, e racconterà la guerra nei Balcani a trent’anni di distanza. Inoltre coinvolgerà anche 5 studenti provenienti da Sarajevo, 6 dalla Spagna e 1 dall’Austria.

"L’idea è che diventi una fucina per costruire un’Europa diversa e aiuti i ragazzi a riflettere sulla guerra in Ucraina di oggi. Siamo anche stati assieme a 120 studenti in Bosnia ripercorrendo le tappe principali di quegli anni di guerra e incontrando alcuni testimoni del tempo (che saranno presenti con noi nei giorni del musical) per far toccare agli studenti con mano la realtà che racconteremo", afferma il professore Marco De Carolis del Liceo Marconi. La trama attraverserà gli anni della guerra nei Balcani attraverso il racconto di ragazzi di varie etnie che, durante la guerra, per distrarsi da quest’ultima cercheranno ispirazione nei classici di Shakespeare. Tra le storie d’amore, quella Admira Ismic, una ragazza musulmana di 25 anni e Boško Brkic, suo fidanzato serbo ortodosso.

Il 19 maggio del 1993 furono uccisi, mentre cercavano di fuggire attraversando il ponte Vrbanja, da 25 colpi sparati dai cecchini serbi appostati sulle montagne circostanti Sarajevo, durante l’assedio della città. I loro corpi rimasero stretti l’uno all’altro, a terra, per otto giorni. Dopo 23 anni, la loro memoria ricorda che l’amore è sempre più forte dell’odio.

"Un tema forte e che purtroppo non è distante da noi, perché quella guerra di 30 anni fa ora è tornata, vicino casa nostra, in Ucraina", afferma Giovanni Del Baldo, del Liceo Marconi, che interpreterà Romeo. Un grande tema e un grande impegno dietro questo progetto, come raccontano i ragazzi stessi: "Ci responsabilizza molto. Porterò questa esperienza con me per tutta la vita", racconta Vera Magi del Liceo Mamiani, del corpo di ballo. Alessandro Marcucci, del Liceo Marconi fa il punto sulla musica: "Noi musicisti leghiamo chi recita a chi danza ed enfatizziamo momenti e scene dello spettacolo". Tuttavia, non c’è spettacolo senza palco e sceneggiatura, come fa notare Alessandro Vanni del Liceo Marconi: "Noi tecnici siamo un po’ i ’ninja’ dello spettacolo. Lavoriamo nell’ombra dietro le quinte e siamo il padre di ciò che avviene davanti. Mi piace questo ruolo perché ha sbocchi artistici, per il futuro (magari al Rof), interessanti".

"I ragazzi sapranno condurci per mano in un viaggio dell’anima, dalla tristezza della morte ci porteranno a vedere un futuro radioso che mira alla luce della vita" afferma il Preside del Liceo Marconi Luca Testa. "Siamo sempre a puntare il dito contro i giovani lontani dalla quotidianità ma forse siamo noi adulti che non sappiamo parlare con loro e coinvolgerli. Mi commuovo sempre davanti a queste iniziative", ha aggiunto l’assessore pesarese Camilla Murgia.