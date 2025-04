La guerra dei decibel. Dopo la stretta alla Baia: "No alla movida molesta e poi serve equilibrio"

Estate 2025, si cambia musica. O meglio, cambiano le regole dell’ascolto della musica nei locali per i mesi estivi, come annunciato qualche giorno fa dall’amministrazione comunale. Cinque le aree in cui è stata divisa l’intera zona mare (Sottomonte, viale Trieste, Porto, Baia Flaminia Piazza Europa e Campo di Marte), dove saranno applicate tre diverse fasce orarie.

La prima fascia riguarda quella di Sottomonte (dal sottopasso dei Gelsi a Fosso Sejore) e l’area di Campo di Marte, accomunate quest’anno dagli stessi orari per la musica: da domenica a giovedì si potrà tenere fino all’1, mentre il venerdì e il sabato fino alle 3. Una variazione rispetto al 2024, in quanto in queste due zone della città era consentito fare musica per l’intera settimana fino alle 3 di notte.

La seconda zona presa in considerazione è quella di viale Trieste (dal sottopasso dei Gelsi a viale Trieste, angolo via Gorizia) e l’area di piazza Europa in Baia Flaminia. Qui quest’anno sarà possibile fare musica da domenica a giovedì fino alle 24, mentre il venerdì e il sabato fino all’1. Se sul tratto di viale Trieste non cambia nulla rispetto allo scorso anno, cambiano invece le regole su piazza Europa, visto che nel 2024, durante i weekend, era consentito fare musica fino alle 3.

Ultima fascia oraria, quella che riguarda una nuova area individuata dal Comune, che va da Viale Trieste dall’angolo di via Gorizia, calata Caio Duilio e strada tra i Due Porti, dove sarà concesso l’ascolto musica fino all’1 da domenica a giovedì e fino alle 2, il venerdì e il sabato. In questa zona lo scorso anno era possibile fare musica tutti i giorni fino alle 3. Nuovi orari che ovviamente coinvolgono gli esercizi pubblici, come sottolineano le associazioni di categoria.

"Penso che questa nuova delibera sia una leggera miglioria rispetto all’anno precedente, ma la prima cosa da capire è quale città vuole essere Pesaro, perché non possiamo farla diventare una città dormitorio ma neanche una città discoteca – dice Davide Ippaso, direttore della Confesercenti -. Credo sia necessario quindi trovare il giusto dosaggio nelle diverse zone, tra chi vuole sentire la musica e chi invece non vuole sentire minimamente rumore, rispettando le esigenze di tutti. Avere un giorno alla settimana in cui il giovane pesarese può rimanere in città, stando con gli amici e divertirsi ascoltando musica secondo me è giusto, così come è giusto pretendere il rispetto di chi si trova in hotel. Una cosa è certa: non sono più ammissibili i furbi che ci sono stati gli anni scorsi, quando si deve spegnere la musica deve essere fatto".

Dello stesso avviso anche Agnese Trufelli, direttrice Confcommercio: "Questa nuova ordinanza cerca di far coesistere la movida che vede coinvolti i ragazzi e le esigenze di riposo dei turisti che alloggiano nelle nostre strutture ricettive. Credo sia necessario evitare anche che, una volta spenta la musica, si creino situazioni di concentrazione di ragazzi che continuano a sostare sotto gli hotel o sotto gli appartamenti dei residenti, perché andrebbe a disturbare quell’equilibrio che stiamo cercando di ottenere. Inoltre – conclude Trufelli, sulla stessa linea di Ippaso – credo sia arrivato il momento di decidere che tipo di destinazione Pesaro voglia essere a livello turistico".