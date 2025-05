La guerra dei parcheggi. Centrodestra, fuoco amico:. Marchionni nel mirino

La carenza di parcheggi a Pesaro esaspera gli animi e sfocia in soluzioni improbabili. Due esempi due, tra i più recenti, testimoniano con quale serietà, sia vissuto il problema. Il primo esempio è tracciato dal post di Luca, un pesarese molto attivo sul profilo facebook “Sei di Pesaro se...“: egli, avendo parcheggiato male s’è beccato la minaccia, tanto sgrammaticata quanto violenta, di un altro utente della strada, indispettito dallo sgarbo civico subito. In pratica ha parcheggiato male, sopra le righe bianche di via Salandra invece che all’interno dello stallo come andrebbe fatto. Da qui la minaccia, piena di errori, scritta a penna su un foglio, conficcato sotto il tergicristallo: “Se l’ha prossima volta parcheggi ancora così ti faggio una riga nello sportello“.

E’ tutt’altro che accidentale, invece, il fuoco amico di Fratelli d’Italia, Forza Italia e di Marco lanzi, capogruppo di Pesaro Svolta (la civica a cui appartiene la stessa Marchionni, ndr) contro l’alleata, la consigliera Giulia Marchionni, la quale ha dato voce a 58 residenti del centro storico, firmatari di una petizione inviata a novembre al Comune e in cui si chiedeva un incontro con il sindaco proprio per affrontare il problema di parcheggi; acutizzato questo dalla convivenza difficile in ztl tra residenti e attività economiche. Grazie al sindaco si è entrati nello specifico: "In via Cattaneo dico sì ai tavolini all’aperto del ristorante pizzeria C’era Una Volta – ha scritto Andrea Biancani sul proprio profilo fb –. La richiesta fatta (dai firmatari, ndr) è quella di togliere i tavolini su strada del ristorante pizzeria C’era Una Volta. Ma vogliamo valorizzare le nostre attività? Vogliamo che i turisti e i cittadini possano fare una cena sotto le stelle? sì o no ? Il problema della sosta si risolve con parcheggi in struttura esterni alla ztl. Questo vogliamo fare".

Giulia Marchionni, da noi interpellata ieri, spiega le proprie intenzioni: "Il mio intervento doveva servire a dare voce ai 58 residenti che oggettivamente d’estate hanno ancora meno possibilità di trovare un parcheggio sotto casa per via di spazi tolti alla sosta e dati in concessione alle attività economiche perché utili ai tavolini per la ristorazione all’aperto. In via Cattaneo, per esempio, perché non valutare di sfruttare gli spazi di Galleria Roma per i tavolini, invece di assorbire stalli preziosi in strada? Ho chiesto un incontro all’assessore Mengucci al fine di valutare soluzioni alternative". Non è d’accordo il pentastellato Lorenzo Lugli: "La consigliera Marchionni – spiega dalla maggioranza – ha sollevato il problema della carenza di parcheggi, in centro storico a Pesaro, proponendo di ridurre gli spazi esterni, dati in concessione ai ristoranti, durante la stagione estiva, per ripristinare gli stalli auto. Ma questa proposta è contraddittoria e miope, come ha già spiegato l’assessore Frenquellucci sul Carlino. Penalizzare gli imprenditori, già fragili dopo anni di crisi economica, non è certo la strada giusta: né per invertire la tendenza delle chiusure commerciali e tantomeno per promuovere il centro storico, a rischio di desertificazione. Secondo il M5S le soluzioni sostenibili stanno nel realizzare parcheggi scambiatori in aree periferiche e serviti da bus navette; nello sviluppare le ciclabili e attuare pedonalizzazioni intelligenti. Come? Non solo limitando il traffico, ma trasformando le strade in luoghi di socialità, integrando commercio e qualità della vita". Ma quali sono le ragioni del fuoco amico sparato dal centrodestra? "Mai – spiegano Fd’I e Lanzi – abbiamo chiesto di ridurre le concessioni alle attività e mai lo faremo poiché crediamo nell’assoluto sostegno della politica alle attività economiche. Anche al fine di impedire la desertificazione commericale del centro storico".

Solidea Vitali Rosati