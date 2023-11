La guerra dei ricoveri. A 80 anni Franca sfida l’Ast

Prima le hanno detto che non aveva i requisiti per rimanere nella Rsa. Poi hanno acconsentito a tenerla altri 30 giorni, ma non a Villa Fastiggi, struttura privata-convenzionata dove già si trovava e dove intendeva rimanere, ma al "Bricciotti" di Mombaroccio, a gestione diretta dell’Ast 1. Così alla fine ha deciso di rimanere a Villa Fastiggi, pagando di tasca sua: circa 3mila euro per un mese di degenza. "La mia è una vittoria di Pirro", commenta Franca Pagnanelli, l’80enne che da settembre ha ingaggiato una battaglia personale contro l’Ast1, rivolgendosi anche a un avvocato. Il braccio di ferro con il distretto si è concluso – dopo un ulteriore diniego da parte dell’azienda sanitaria al proseguimento del ricovero a Villa Fastiggi – con la decisione di Franca drimanere comunque al Maria Cecilia Hospital, ma a sue spese.

"Non mi sento di aver vinto questa battaglia – commenta Franca –: quello a cui assisto è semplicemente il frutto del ribaltamento, da parte dell’Ast, di una situazione da volgere a proprio vantaggio. Con questo ’accomodamento’ l’Ast non fa che perpetuare le proprie contraddizioni, e genera molti dubbi nella sottoscritta. D’altronde l’Ast sostiene che la sottoscritta non abbia mai avuto i requisiti necessari per l’Rsa, ignorando totalmente la certificazione avuta all’uscita dall’Ospedale e quella scaturita dalla visita di controllo, dalla quale è sempre emersa la necessità di terapia riabilitativa senza carico con visita di controllo il 7 novembre". Poi la chiusura finale, che marca il senso della battaglia: "Vorrei percorrere la via della giustizia, non della pietà". Aggiunge il suo avvocato, Luca Garbugli, che la richiesta della sua assistita di rimanere a Villa Fastiggi non è un semplice capriccio, ma si basa sulla normativa vigente: "In particolare gli articoli 1 della legge 42192 e 8 del decreto legislativo 50292, che hanno introdotto il principio che, fermo restando che l’erogazione delle prestazioni è subordinata ad apposita prescrizione, libera è la scelta della struttura sanitaria accreditata cui rivolgersi. Principio ribadito dalla legge 72494".

La storia. Franca subisce un infortunio il 9 settembre, a seguito del quale riporta la frattura dell’anca destra. Dopo l’intervento viene ricoverata, dal 20 settembre per un massimo di 20 giorni, alla struttura residenziale Maria Cecilia Hospital. Dopodiché si sottopone ai controlli ortopedici, dai quali emerge, il 10 ottobre, la "persistenza del dolore in sede di frattura" e la necessità di continuare la "fisiokinesiterapia fuori carico". La direzione sanitaria del Maria Cecilia hospital chiede all’Ast una proroga di 30 giorni fino al successivo controllo previsto per il 7 novembre. "La situazione è invariata rispetto all’ingresso in struttura" è scritto nella missiva, dove si aggiunge che sono insorte "ulteriori problematiche cliniche al termine del percorso di stabilizzazione". Ciò nonostante, per il medico responsabile dell’Unità di valutazione integrata dell’Ast, Franca Pagnanelli "non è idonea per l’Rsa". Ovvero, può essere rimandata a casa e continuare la fisioterapia a domicilio. Salvo poi fare dietro front estendendo sì la permanenza, ma a Mombaroccio, e solo per motivi assistenziali, in deroga ai requisiti sanitari. Proposta rinviata al mittente.

Sullo sfondo c’è poi un altro dato, che emerge dalla stessa direzione generale di Maria Cecilia Hospital e dà da pensare. "Per quanto riguarda i ricoveri – si scrive –, attualmente, tra i posti in regime convenzionato a totale carico del Servizio sanitario regionale, ne risulta occupato uno". Solo uno a fronte di 53 disponibili. "Negli ultimi mesi stiamo ricevendo prevalentemente richieste di ricovero privato per il regime di lungodegenza Rsa; la disponibilità complessiva è di 53 posti letto convenzionati, la quota occupata varia significativamente in base a vari fattori".