La "Guerra dei Roses" Lotta ’feroce’ tra ex: contesi anche i teschi

Totti e Ilary in salsa pesarese. Ma se il Pupone ha accusato la ex Letterina di avergli "sequestrato" i suoi Rolex (da oltre un milione di euro), nella guerra dei due ex coniugi nostrani i beni al centro della contesa sono soprattutto vestiti e una insolita collezione di teschi.

Lui, l’ex marito, un 50enne pesarese, ha denunciato la moglie, una coetanea, anche lei di Pesaro, di non avergli voluto restituire il suo guardaroba. Un guardaroba traboccante, a suo dire, nel quale ci sarebbero le sue oltre cento camicie, altrettante paia di scarpe, quasi 200 magliette, 50 giubbotti e decine di cinture. Tutti capi griffati. Non solo. A dire del denunciante, la ex non gli avrebbe dato neppure le sue bottiglie da collezione, alcuni mobili e oltre 200 libri.

E per quella dote "sequestrata", la donna è finita nel registro degli indagati per appropriazione indebita. Il suo legale, l’avvocato Valentina Lobartolo, ha messo in evidenza come su alcuni oggetti la proprietà sia controversa. È il caso dei teschi, realizzati nei più svariati materiali, dalla pietra al metallo al cristallo, che la moglie rivendica come propri.

Ma soprattutto l’avvocato ha spiegato come la sua cliente abbia in realtà sempre permesso al marito di rientrare in casa per riprendersi le sue cose. E ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo immortalano mentre varca l’uscio. La procura ha così chiesto l’archiviazione. Ma l’ex marito si è opposto. Ieri il caso è stato discusso davanti al gip Giacomo Gasparini che ha rinviato la decisione di qualche giorno.

