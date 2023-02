La guerra dell’assessora alle deiezioni di Fido: "Così non va, multa di 100 euro ai trasgressori"

Uomo avvisato, mezzo salvato. Come anticipato dal Carlino, ieri l’assessore Francesca Frenquellucci ha portato in giunta un aggiornamento del regolamento sull’occupazione del suolo pubblico che insieme all’altro regolamento sul decoro, vuole eliminare malcostumi urbani, in vista dell’anno in cui la città, capitale della cultura 2024, sarà in vetrina. La stretta non sarà solo sulle fioriere, per cui da ieri esistono parametri stabiliti con un regolamento ad hoc, ma anche su chi vandalizza il patrimonio o non valorizza la propria presenza in centro storico adeguando i propri arredi esterni ai canoni individuati dalla sovrintendenza. Chi non rispetterà le regole, insomma, sarà sanzionato.

In particolare chi non si occuperà delle deiezioni del proprio cane – vero fenomeno flagello, lamentato da tutti i presidenti di quartiere – sarà soggetto alla sanzione di 100 euro; chi non rispetterà l’uniformità di arredo esterno – misure degli ombrelloni, colori di sedie tavoli; forme, materiali e tinte delle fioriere – potrà incappare, a seconda della violazione, in sanzioni tra i 150 euro e i 500 euro. "Calma e gesso – osserva l’assessore Frenquellucci –. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il centro storico, non multare le persone che lo animano. Però è giusto prendere coscienza che il centro necessita di interventi. Fino ad aprile ci sarà tolleranza: le multe non scatteranno proprio per dare la possibilità a tutti di adeguarsi. Dalla prossima settimana faremo una ricognizione dei luoghi significativi del centro storico. Con lo staff tecnico comunale e quello delle partecipate (Marche Multiservizi, Aspes...) individueremo azioni da fare. Il Comune agirà sul proprio patrimonio, mentre invierà avvisi ai cittadini riguardo il loro e sul tipo di intervento necessario per rientrare nei regolamenti". La novità più articolata è quella che spiega, dettagliando il colore, forma e materiale, come dovranno obbligatoriamente essere le fioriere esposte sulla pubblica via. A questo canone dovranno uniformarsi sia gli operatori economici che i privati cittadini, residenti in alcune vie caratteristiche del centro storico. Le signore dal pollice verde, trovate in difetto dalla ricognizione fatta dal Comune in questi mesi, saranno raggiunte da una lettera che le inviterà a mettersi in regola. "Non riceveranno una multa, ma un avviso – conferma Frenquellucci –. Chi non riceverà la lettera potrà continuare come nulla fosse. Le fioriere dovranno essere ettangolari, semicilindriche, cubiche o tronco di cono; fatte di acciaio o ghisa e verniciati in tinta grafite". Per risolvere il grosso problema delle scritte che deturpano le pareti l’assessore ancora non ha una soluzione: "La stiamo cercando. Nella lotta al degrado abbiamo bisogno della collaborazione dei privati così come degli enti proprietari. Prevediamo la possibilità di fare convenzioni con associazioni, condomini, scuole per attuare strategie comuni contro i vandalismi". Un’idea potrebbe arrivare dal passato. In via Diaz c’è una “Serranda d’autore“: l’idea di riqualificare con la poesia una serranda arrugginita da tempo fu del maestro Panzieri, accolta con intelligenza dagli assessori Mila Della Dora e Giuliana Ceccarelli anche grazie alla disponibilità dell’Inps, proprietaria dei locali. Perché non continuare l’opera sulle altre nove serrande oggi in degrado?

Solidea Vitali Rosati