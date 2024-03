La guerra delle antenne. Raccolte 700 firme. Oggi nuovo incontro

Non si ferma la battaglia dei residenti di via Mortola a Gradara per dire "no" all’installazione dell’antenna 5G nella zona. In pochi giorni sono state raccolte oltre 700 firme contro l’installazione dell’impianto a 15 metri dalle case e a soli 300 metri dalla scuola, come spiega Nazzareno Gaudenzi, tra i primi firmatari: "I cittadini si sono da subito mobilitati – dice – e in pochi giorni abbiamo costituito un comitato e raccolto oltre 300 firme nei banchetti e circa 400 nella piattaforma change.org. Alcuni giorni fa abbiamo fatto una assemblea a cui hanno partecipato attivamente una settantina di persone e domani sera (oggi, ndr) avremo un incontro con l’amministrazione comunale, che fino ad ora era stata silente e non aveva informato la cittadinanza rispetto all’installazione di questa antenna".

All’incontro saranno presenti il vicesindaco di Gradara, Thomas Lenti, insieme all’assessore all’Ambiente, Arianna Denti. "Nel territorio di Gradara è prevista una installazione di 4-5 impianti di questo genere e non possiamo permettere che siano posizionati vicini ai centri abitati. Per questa prima antenna, hanno già fatto la prima gettata e dovrebbe essere posizionata a pochi metri dalle case, in un quartiere tra i più popolosi. Noi chiediamo che siano bloccati i lavori e che l’amministrazione crei un regolamento ad hoc".

ali.mu.