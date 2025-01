La guerra delle bollette. Biancani all’attacco:: "Siamo su Scherzi a parte"

E’ scontro al calor bianco tra maggioranza ed opposizione sugli aumenti delle bollette dell’acqua. Il centro destra, nel weekend appena passato, ha organizzato banchetti per raccogliere le firme dei cittadini contro il rincaro delle tariffe, ne ha raccolte parecchie (nel weekend complessivamente sono 439 firme ai banchetti e 156 online) e ha scatenando la reazione sia del sindaco Andrea Biancani che di Marco Perugini, capogruppo Pd in consiglio comunale.

"Ci vuole una bella faccia tosta a raccogliere firme contro il Comune, quando gli aumenti delle bollette dell’acqua sono decisi dall’AATO, un organismo a guida centrodestra – dice Perugini -. Il Comune non decide le tariffe dell’acqua, eppure è il Comune che ha individuato 80mila euro per aiutare chi è in difficoltà. Altro che proteste: dovrebbero ringraziarci per cercare di porre rimedio ai danni che loro stessi hanno fatto". Perugini sottolinea come il presidente dell’AATO sia il sindaco di Fossombrone, "esponente del centrodestra, eppure fanno finta di nulla. Se non sono d’accordo, dicano chiaramente cosa tagliare. Governano la Regione, la Conferenza dei Sindaci sulla sanità e l’AATO, ma sembra che vivano fuori dal mondo". E aggiunge: "E’ incredibile che abbiano il coraggio di chiedere un fondo con gli utili di Marche Multiservizi, senza spiegare che quegli utili non derivano dalla gestione dell’acqua. E sapete come li usiamo? Per finanziare politiche sociali, educative e misure di sostegno per chi è in difficoltà. La loro è solo demagogia spicciola per raccogliere inutili visibilità".

All’attacco del centrosinistra si aggiungono le affermazioni che il sindaco Biancani ha pubblicato sulla sua pagina Facebook per commentare la raccolta firme del centrodestra: "Siamo su ’Scherzi a parte’ – dice - Ma perché, visto che a Fano governa la destra e gli aumenti sono stati del 10%, non raccolgono le firme? Probabilmente non si sono accorti. Se fosse un film sarebbe o comico o dell’orrore".

Replicano i consiglieri di minoranza Andreolli (Lega), Redaelli, Malandrino, Boresta, Canciani, Corsini (FdI), Marinucci, Dallasta, Bartolomei (FI), Lanzi e Marchionni (Pesaro Svolta): "Nel suo maldestro tentativo di scaricare ogni responsabilità sul centrodestra e sulla regione, Biancani dimostra di non ricordare, o fa finta di non ricordare che ha votato le decisioni prese in sede di AATO in merito agli aumenti delle tariffe idriche. Se era contrario a questa scelta, come vorrebbe far credere, perchè ha votato a favore? Nessuno lo ha mai accusato personalmente degli aumenti dell’acqua – spiegano -. Semmai gli vogliamo ricordare la responsabilità per gli aumenti di tutte le tasse comunali: Imu, Irpef, tassa di soggiorno e perfino i parcheggi blu dovuti anche alla sua incapacità di gestire l’ente comunale".

Il centrodestra aggiunge: "Non è forse vero che, all’ultima assemblea dei soci di Mms, il Comune di Pesaro ha respinto la proposta di reinvestire parte degli utili in interventi strutturali avanzata da alcuni sindaci di centrodestra?". E conclude: "La raccolta firme che abbiamo promosso non è demagogia, ma un’azione concreta. Chiediamo di istituire un maxifondo per cittadini ed imprese e di cambiare radicalmente la modalità con cui il comune gestione i rapporti con Marche Multiservizi, correggendo una filosofia fallimentare che ha portato a questo punto critico".

Alice Muri