La guerra delle incompatibilità: "Verifiche su Nobili e Montesi"

Dopo settimane di accuse incrociate sulle presunte incompatibilità dei consiglieri comunali, il centrodestra passa al contrattacco e scrive al presidente del Consiglio, Enzo Belloni, chiedendo una verifica formale per tutti i membri dell’aula. "Queste accuse vengono mosse solo verso alcuni consiglieri, e sempre verso esponenti dell’opposizione – scrivono i firmatari della lettera –, mentre in altre situazioni analoghe nessuno si è mai permesso di sollevare dubbi. Ci riferiamo, ad esempio, a chi presiede enti del terzo settore o associazioni che operano nel territorio pesarese e intrattengono rapporti diretti con il Comune, riteniamo doveroso chiedere un chiarimento formale".

Nella lettera vengono citati due esempi concreti: "Il consigliere Thomas Nobili ricopre, oltre al mandato di consigliere comunale il ruolo, che detiene sin dal 2015, di presidente della delegazione Pesaro- Urbino di Csv Marche Ets, associazione di secondo livello che svolge funzioni di Centro Servizi per il Volontariato, fornendo supporto tecnico, formativo e informativo agli enti del terzo settore. Si chiede pertanto di verificare se tale incarico possa configurare una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, alla luce del ruolo pubblico esercitato all’interno del Consiglio comunale. Il consigliere Lorenzo Montesi riveste la carica di Presidente della Quinta Commissione consiliare ("Nuove opere, patrimonio, riqualificazione residenza sociale, tutela della costa, personale") per il terzo mandato consecutivo. Contestualmente, dal maggio 2023, egli è stato eletto Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Candelara Aps. Anche in questo caso, riteniamo opportuno chiedere di verificare l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità o di inopportunità con il ruolo istituzionale ricoperto in seno al Consiglio e alla Commissione".

Ora la palla passa a Belloni, chiamato a chiarire con una risposta ufficiale e magari con un vademecum per evitare che il tema venga agitato a giorni alterni, a seconda della convenienza politica, secondo quanto contesta l’opposizione.