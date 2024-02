La guerra, i lutti ma anche le gioie: un’esistenza vissuta intensamente

Bruna Andruccioli è nata in un paesino di campagna durante la seconda guerra mondiale. Da piccola viveva in una famiglia semplice, le piaceva molto la scuola e ogni giorno raccontava a tutti le cose che apprendeva. Della seconda Guerra Mondiale si ricorda la povertà, la fame, i campi incolti, i ponti distrutti e le strade disastrate. Era un’epoca in cui le persone portavano ancora i “segni” della guerra: per esempio suo nonno perse una gamba con una mina e se ne costruì una di legno che sembrava reale.

Suo zio partecipò alla Guerra in Jugoslavia e si ferì gravemente alla gamba. Ha dovuto affrontare diversi ostacoli nella sua vita: il primo fu quello familiare: non poteva studiare perché viveva in campagna e la condizione economica non era delle migliori, quindi si è conquistata il diritto di fare ciò.

A ventotto anni ebbe un lutto molto grave: suo marito morì in un incidente stradale. Rimasta sola con due figli ha affrontato la vita senza aiuti finché non ha trovato un altro compagno che morì anche lui presto. Ha vissuto quindi periodi storici davvero molto intensi: nella seconda guerra mondiale le privazioni, i sacrifici e le ristrettezze economiche, ma ha anche vissuto il boom tecnologico ed economico degli anni ‘60 con tanti sogni.

Per tenersi aggiornata continua a studiare seguendo anche Webinar su scrittura creativa, fiaba, psicologia, filosofia, alimentazione e non solo.

