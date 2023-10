La guerra in Ucraina per Angelo d’Orsi Il professor Angelo d'Orsi, ordinario di Storia del Pensiero Politico dell'Università di Torino, interverrà oggi alle ore 17.30 su "La Terza Guerra Mondiale è già iniziata? La guerra in Ucraina tra realtà e propaganda". Evento organizzato da Rifondazione Comunista e PCI. Partecipazione libera.