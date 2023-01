La guerra... presa a pugni

La stagione di prosa 2023 del Teatro “Battelli“ di Macerata Feltria, organizzata dal CTU Cesare Questa dell’Università di Urbino in collaborazione con il Comune di Macerata Feltria e Amat per Teatri d’Autore, prosegue domani con lo spettacolo “Pugni Pesanti“ di e con Denis Campitelli. Lo spettacolo narra la storia di Anselmo Mambelli, un giovane contadino e pugile romagnolo, che nel 1940 viene spedito in Nord Africa, destinazione: El Alamein. Anselmo è abituato a combattere sul ring, ma la guerra è un’altra cosa. Denis Campitelli porta al pubblico l’incredibile storia vera di un ragazzo italiano che grazie alla passione per la boxe, riuscì a sopravvivere agli orrori della guerra. Biglietti (da 8 a 15 euro) nelle biglietterie circuito Vivaticket. Biglietteria del Teatro Battelli domani dalle 19 a inizio spettacolo.