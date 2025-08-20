La guerra "svelata": "Ho dato un nome ai volti che festeggiavano l’arrivo degli alleati verso Pesaro"

Stefano Cristoni, pesarese appassionato di storia, ha dato un nome ai volti, fino ad ora senza identità, di una delle foto simbolo della liberazione di Pesaro. Spiega Cristoni: "Tra le foto scattate il 29 agosto 1944 dal sergente Dawson della VIII armata britannica, che mostrano le truppe corazzate polacche che entrano nella frazione di Santa Maria dell’Arzilla, ce n’è una che mi ha sempre incuriosito: riprende la popolazione festante che saluta i liberatori. Ebbene la signora con il vestito a scacchi di spalle, di cui fino ad ora non era nota l’identità, è la fornaia, ovvero la moglie del barbiere, tale Virginia Boccioletti. Inoltre nella stessa foto c’è un ragazzino che si volta incuriosito verso il fotografo: ho scoperto che il ragazzino nella foto è Amilcare Tamburini, nato nei primi anni ‘30. Ho cercato più volte parenti viventi ma pare sia inizialmente emigrato per lavoro e poi morto anni or sono. Ho rintracciato la sua tomba a Villa Fastiggi e i tratti somatici confermano assolutamente che è lui. Mi piacerebbe che i parenti mi contattassero. Tornando alla foto, tutti i civili hanno il braccio alzato in segno di saluto e probabilmente sono stati istruiti al gesto di ringraziamento. La scena è probabilmente statica perchè le colonne di mezzi sono in due file di sensi contrapposti e conoscendo la strada e lo stretto ponte sul torrente Arzilla dubito potessero in quel momento transitare nei due sensi di marcia senza fermarsi. La nuvola di polvere alzata dal piccolo blindato contro la casa, deve essere il cingolo che slitta nella manovra di accostamento. Anche il civile sullo sfondo e il soldato che attraversano la strada camminando sembrano confermare che i veicoli sono fermi in attesa di transito alternato".

Cristoni ha scoperto tutto da testimoni: "Ho avuto preziose notizie da un caro amico, Nerino Ceccolini, scomparso quest’anno a 95 anni: era nato nel 1929, da lui ho attinto numerosi racconti e aneddoti sulla guerra. La sua mente lucida ha fissato racconti ed episodi incredibili". Racconti di cui Cristoni fornisce anticipazioni: "I tedeschi durante l’occupazione erano mal messi e affamati. A volte chiedevano ma spesso requisivano ogni genere alimentare come pollame, uova, vino, ma anche bestiame e cavalli per tiro e trasporto". Altri aneddoti parlano di spionaggio "da parte di incursori alleati in divisa tedesca, pare incredibile ma è stato proprio cosi", o ancora della ritirata da parte dei tedeschi: "Erano stanchi e nervosi e “bastava poco per creare la strage sui civili”, mi raccontava Nerino, descrivendomi anche la lunga giornata e la notte di bombardamento alleato prima del passaggio del fronte. Altra nota degna è che il ponte sul torrente Arzilla fu fatto saltare dai tedeschi. Gli alleati, in una mezza giornata, armati di motoseghe, incredibile ma mi disse proprio così, tagliarono velocemente diverse piante di alto fusto a fianco del torrente: adagiate a collegamento delle due campate, vennero ricoperte di uno spesso strato di terra con ruspe e di nuovo un altro ordito di travature sopra e ben presto ecco pronto il ponte a sostegno dei piccoli blindati. Nerino abitava poco sopra e in quelle giornate assistette personalmente alle scene".