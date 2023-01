"La Guinza? Ci fecero anche un rave" Storie e aneddoti dell’incompiuta

di Amedeo Pisciolini

Era il 2 agosto del 1816, quando l’allora parroco della Guinza don Lattanzio Curzj depose presso il ‘Notaro Pubblico’ di Mercatello Stefano Benedetti, la dichiarazione di percorribilità, anche in inverno, del Monte della Guinza e quindi di essere favorevole all’aperura di "una comoda strada". Una dichiarazione che ebbe il supporto anche di altri cittadini del paese di Mercatello. E’ una storia lunga e tormentata quella che è stata (da sempre) chiamata la ‘Via dei due Mari’ utile a permettere un’agevole immissione sulle direttrici di marcia sud-nord e viceversa, favorendo gli scambi, il mercato e quant’altro. Dopo due secoli di dibattito se la miglior via di comunicazione fosse passare per Bocca Serriola partendo da Città di Castello, passando poi per Apecchio per raggiungere Urbania oppure dal confine toscano attraverso la Guinza fino a Urbania fu scelta la seconda ipotesi. Nel 1986 dopo alterne vicende furono stanziati 35 miliardi di lire per il primo tratto della galleria della Guinza e il 1° novembre del 1990 si diete inizio ai lavori. Il 13 aprile 1991 la ‘talpa’ iniziò i lavori di scavo e il 3 aprile del 1992 con una cerimonia, in collegamento via satellite dal lato umbro alla sede del cantiere, fu ultimato lo scavo del foro pilota, seguirono interruzioni e riprese dei lavori, finalmente il 7 aprile del 2003 nonostante le tante difficoltà dovute alla presenza di notevole quantità di acqua, di roccia costituita anche da materiale argilloso, con l’aiuto anche di materiale esplosivo (ad ogni volata si realizzavano 4 metri di scavo) il 7 aprile del 2003 fu abbattuto l’ultimo diaframma e cadde definitivamente il muro della Guinza. Nel 2004 il primo tunnel era completato. Seguirono dibattiti e visite nel luogo del cantiere, qualche manifestazione politica in occasione dei torni elettorali, fiumi di parole e di intenti. Nel frattempo, racconta la gente del posto, che nella zona antistante la galleria ci fu anche un rave-party e anche qualche contadino del posto pensò bene di metterci al riparo dalle piogge la sua legna da ardere.

Ora l’ultima visita alla Guinza l’altro ieri, con una rappresentanza ben nutrita di esponenti dell’attuale governo e con la presa visione, attraversando tutto il tunnel, delle condizioni del traforo. Si dovrebbe ripartire – come ha detto vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami – con la gara da espletare entro il 30 giugno e poi i lavori in tre anni.

"Dopo l’approvazione del nuovo codice degli appalti che accelera l’iter dei lavori e taglia la burocrazia e con lo sblocco di 4,55 miliardi di fondi Anas, potranno essere avviati cantieri di opere attese da decenni – ricordano il commissario regionale dell Lega Riccardo Augusto Marchetti e i leghisti presenti al sopralluogo –. Una svolta importante non solo per l’entità degli investimenti: le certezze di cantierizzazione per la Fano-Grosseto sono anche certezza di sanare ataviche difficoltà di collegamento dell’entroterra con gli snodi logistici principali, determinanti anche nella risoluzione del problema spopolamento. Sono in costante contatto con il Commissario Straordinario della E78 Massimo Simonini, dopo trent’anni anni di parole, grazie all’intervento del Ministro Matteo Salvini i lavori sono prossimi ad iniziare e due regioni strategiche per l’economia nazionale come Marche e Umbria avranno un collegamento efficace e funzionale che permetterà lo sviluppo delle imprese e del turismo".