La hit parade delle scuole. Ecco le più dotate sul fronte preparazione e mondo del lavoro

Quali sono le scuole della nostra provincia che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma? A dirlo sono i dati dello studio Eduscopio 2024, realizzato dalla Fondazione Agnelli, che ogni anno stila una classifica degli istituti secondari di II grado, per aiutare studenti e famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media.

La ricerca, che da oggi sarà pubblicata sulla piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it, prende in esame due componenti: la capacità dei licei e istituti tecnici di preparare gli studenti agli studi universitari da una parte, mentre dall’altra analizza la capacità degli istituti tecnici e professionali di preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro.

Nella provincia di Pesaro e Urbino, tra i licei classici, il Nolfi di Fano si aggiudica il primo posto in classifica, confermando la posizione rispetto al 2023, seguito dal Raffaello di Urbino e dal Mamiani di Pesaro. Considerando il liceo scientifico, conferma la sua posizione il Vannucci di Sassocorvaro, seguito dal Laurana-Baldi di Urbino e dal Torelli di Fano. Se si parla di liceo scientifico delle scienze applicate è sempre il Vannucci in testa, seguito dal Torelli e dal Marconi.

La classifica che riguarda i licei delle scienze umane vede invece sempre in prima posizione il Nolfi di Fano, seguito dal Donati di Fossombrone e dal Mamiani di Pesaro. Quarto classificato il Laurana-Baldi di Urbino, che rispetto al 2023 perde due posizioni.

Se si prendono in considerazione i licei delle scienze umane, ma con l’opzione economico sociale, la classifica cambia e vede in testa sempre il Nolfi, seguito dal Laurana-Baldi e dal Mamiani. Primo in classifica l’Apolloni di Fano per i licei artistici e il Marconi di Pesaro per i licei scientifici sportivi, mentre per i licei linguistici perde il primato il Mamiani di Pesaro, che scende in seconda posizione a favore del Raffaello di Urbino. Terzo il Nolfi.

Per quanto riguarda gli istituti tecnico economici in vetta alla classifica troviamo il Bramante Genga di Pesaro, seguito dal Donati di Fossombrone e dal Raffaello di Urbino. Per gli istituti tecnico tecnologici classifica invariata rispetto al 2023, con il Mattei di Urbino al primo posto, seguito dal Cecchi di Pesaro, il Bramante Genga di Pesaro e il Don Orione di Fano. Eduscopio stila inoltre una classifica che riguarda gli istituti tecnici e professionali con il massimo indice di occupazione dopo il diploma. Tra gli istituti tecnici economici si piazza primo in classifica il Bramante Genga di Pesaro, con un indice di occupazione dei diplomati del 72%, seguito dal Raffaello di Urbino (65%) e il Battisti di Fano (63%). Per gli istituti tecnici tecnologici con il 67% si classifica il Mattei di Urbino, come lo scorso anno, seguito dal Cecchi di Pesaro (60%) e dal Seneca-Archimede (59%).

Tra gli istituti professionali dei servizi, si confermano i primi tre classificati del 2023: Montefeltro di Sassocorvaro (75%), il Santa Marta di Pesaro (67%) e il Celli di Piobbico (62%).

Chiude l’analisi di Eduscopio, gli istituti professionali di industria e artigianato. Primo in classifica, con il 78%, il Volta di Fano, seguito dal Benelli di Pesaro e dal Celli di Cagli.

Alice Muri