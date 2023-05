La “Joie de vivre“ cova nell’Accademia

Di questi tempi trovare o rappresentare la “Joie de vivre“ è un’impresa, ma i ragazzi della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Urbino pare ci siano riusciti. Già, perché proprio la "gioia di vivere" è il tema al centro del nuovo progetto della Scuola di Scenografia (che ha tra le sue grandi anime il prof Francesco Calcagnini) che andrà in scena lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 alla chiesa di san Filippo, con doppio spettacolo alle 20 e alle 21,30.

Lo spettacolo fa parte del cartellone di TeatrOltre 2023, rassegna ideata e realizzata nel segno della multidisciplinarietà. La regia è affidata alla giovane ricercatrice Caterina Ridi, mentre il progetto di scene, costumi, luci e video è opera della Scuola di Scenografia e vede il coinvolgimento di circa trenta studenti del triennio e del biennio. Messo in scena con la collaborazione del Comune di Fossombrone, lo spettacolo ha il patrocinio del Conservatorio Rossini di Pesaro e si avvale del contributo del LEMS, Laboratorio Elettronico per la Musica Sperimentale, cui sono affidate le musiche.

"La Joie de vivre" è l’ultimo capitolo di una trilogia che ha per tema il narrare la città, il senso dell’abitare, del precipitare nel vuoto, la gioia. Si tratta di un progetto che nasce durante la pandemia come strumento in senso lato “terapeutico“, un’oasi di normalità dentro la tempesta perfetta di un anno scolastico segnato dal lockdown. Ideazione, progettazione e realizzazione di questo complesso progetto sono opera degli studenti della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, che sono stati presentati a san Filippo da Maria Rosaria Valazzi, storica dell’arte nonché vice presidente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Le coreografie sono a cura di Monica Miniucchi, cui è stato chiesto di misurare questo spazio senza usare il centimetro, ma il corpo umano e i suoi sensi.

Gli attori sono Sandro Fabiani, Dio; Piero Lanzellotti, nel ruolo dell’imbonitore; Beatrice Maria Pari, traduttrice; Cedila Renga, bambina; Caterina Ridi, Zazel; e vede in scena 15 comparse. Ci si può prenotare presso il Punto IAT di Fossombrone, il mattino da lunedì al sabato (ore 10 - 13) e il pomeriggio da martedì a domenica (ore 15,30 -18), via telefono e Whatsapp al 340 8245162; o presso la Scuola di Scenografia telefonando al 350 5915959, dal lunedì al sabato (9 -18).

“La joie de vivre“: 15- 16- 17 maggio 2023, ore 20 - ore 21.30, chiesa di san Filippo.

a. b.