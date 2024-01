La jungla dei taxi. "Si prenota e non arrivano"

E’ un pessimo biglietto da visita per la città ma allo stesso tempo un disservizio, che non si riesce ancora a risolvere. Perché sono anni che cittadini e turisti si lamentano dei tassisti fanesi, ma assolutamente nulla migliora. Anzi, tra attese infinite e tariffe ballerine la situazione peggiora al punto che qualche giorno fa una fanese ha rischiato di perdere un aereo perché il taxi che aveva prenotato il giorno prima non si è presentato all’appuntamento concordato sotto casa sua.

"Ho chiamato Radio taxi per prenotare un transfert per la stazione di Fano - dice -. Ebbene all’ora convenuta il taxi non si è presentato, ho rischiato di perdere treno e aereo. Ho provato a chiamare il servizio e nessuno mi ha risposto e nessuno si è preso la briga di richiamarmi per fornire una spiegazione. Quando finalmente, una volta giunta a destinazione, nel pomeriggio qualcuno si è degnato di rispondermi, mi è stato detto con molta disinvoltura che capita che il taxi non si presenti e non è la prima volta. Zero correttezza e zero etica professionale!". Una sola cosa è certa: il servizio è una giungla perché nessuno rispetta le regole. Sono 8 le licenze previste dal regolamento comunale (che risale al 2007) per il comune di Fano, ma sono solo 7 i taxi attivi in città. Perché la licenza di un tassista deceduto alla fine di novembre del 2020, non è ancora stata messa a bando per la riassegnazione. Ma la cosa più assurda è che, per gestire le corse di soli 7 mezzi cittadini, a Fano sono attivi ben tre "radio-taxi", ovvero tre numeri di telefono fisso a cui richiedere il servizio. Cosa significa? Significa che la mancanza di collaborazione tra i sette professionisti in possesso di regolare licenza, di fatto limita il servizio, impedendo una vera turnazione dei mezzi nell’orario di servizio giornaliero (che da regolamento comunale va dalle 5.30 alle 22, con l’obbligo di prestare il servizio per almeno 12 ore e non più di 16 ore) e a rotazione, un turno notturno settimanale, dalle 22 alle 5,30 di mattina. Ci sono persino "radio taxi" collegati ad un solo taxi, praticamente una furbata per aggirare la regola che vieta l’utilizzo del cellulare personale per ottenere ingaggi, imponendo che "nell’ambito dell’esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento (in Stazione e al Pincio, ndr), esclusivamente riservate ai taxi del Comune: mediante chiamata dalla centrale radio-taxi; mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento; quando il cliente si presenta direttamente nell’area di stazionamento".

Tiziana Petrelli