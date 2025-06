La K Sport punta su Rivi. Il talento Podrini a Trapani

Francesco Podrini di Sant’Angelo in Vado (24 presenze nel Fossombrone) classe 2007 ha firmato ieri un triennale con il Trapani serie C. Luca Rivi, classe 1994, attaccante dell’Urbania piace alla K Sport Montecchio Gallo. L’accordo si potrebbe concretizzare dopo il rientro del giocatore (attualmente è in America). Sempre la K Sport dopo aver consegnato la panchina a Stefano Protti ha provveduto a confermare i giocatori Torelli, Magnanelli, Nobili, Ignazio Carta e Luca Guglielmo, quest’ultimo un under classe 2007, tutti calciatori che erano stati cercati da altre società. Sulle piste di Francesco Altobello, attaccante classe 2001 ex Vigor Castelfidardo e nell’ultima stagione con il Monturano, c’è l’Urbino del presidente Lucarini. La prima conferma ufficiale nel reparto avanzato della Fermignanese neopromossa in Eccellenza porta il nome di Davide Izzo, classe 1995, da 8 stagioni con la maglia dei lanieri. Il Tavullia Valfoglia ha confermato i seguenti calciatori: Matteo Arcangeli, Fabio Ferrini, Tommaso Cesarini, Francesco Sgaggi, Marco Pagniello, Giacomo Salvatori e Giammarco Serafini. La Nuova Real Metauro (Promozione) ha ufficializzato la conferma dell’allenatore Andrea Ferri. L’Osimana (Eccellenza) è vicina all’accordo con il difensore Luca Patrizi, classe 1989 della Sangiustese, mentre per il centrocampo ha pensato a Mancini del Montegranaro. Il Piandimeleto rende noto di aver organizzato in collaborazione con il comune per domani la serata gialloblu (per grandi e piccoli) con la possibilità di mangiare sotto le mura del Castello dei Conti Oliva. Sempre il Piandimeleto ha ufficializzato le partenze dei seguenti calciatori: Cristiano Conti, Marco Renghi, Giacomo Chiarucci, Samuele Schiaratura e Ameth Ndyaie; in entrata due portieri: Alessio Muscinelli classe 2005, nelle ultime tre stagioni in forza alla Mercatellese e Matteo Corbellotti, classe 1986 ex Olympia Macerata Feltria. Lo Sporting Club Trestina (Umbria, serie D) si è assicurato le prestazioni dell’esterno sinistro di centrocampo classe 2005 Daniele Proietti Zolla che nell’ultimo campionato ha militato nel Fabriano Cerreto. La Viridissima Apecchio ha messo nero su bianco con il centrocampista classe 1999 Marco Aluigi che ha alle spalle una lunga militanza tra le fila dell’Audax Piobbico e che nell’ultima stagione ha giocato nel Santa Cecilia Urbania. L’Atletico Azzurra Colli ha annunciato Sante Alfonsi come suo nuovo allenatore. Alfonsi nelle ultime due stagioni ha guidato la Civitanovese. L’Unione Sportiva Pontesasso ha ingaggiato il portiere Allessandro Vescovi. Il Tolentino ha annunciato l’ingaggio del bomber ex Matelica Mauro Iori. In uscita dalla Vadese Gabellini, accasatosi in Eccellenza a Fermignano alla corte dell’ex giallorosso Simone Pazzaglia, Gadji e Bricca che invece sono approdati a Borgo Pace, e infine anche Virgili, che è tornato a Cantiano.