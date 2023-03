La Lega elegge il segretario provinciale Ecco i nomi: Enrico Rossi e Serfilippi

Non di solo Pd vivono i congressi della politica. Anche la Lega è pronta a eleggere i suoi segretari provinciali e regionale: lo farà il 1° aprile e, nonostante la data, non è uno scherzo. I salviniani insomma sono pronti a uscire dalla lunga fase dei commissariamenti e ad andare al voto per scegliere i propri vertici. La situazione che finora sembrava cristallizzata vede il deputato umbro Riccardo Augusto Marchetti alla guida del partito regionale, mentre il fermano Mauro Lucentini è il commissario provinciale.

Chi sarà dunque il nuovo segretario di Pesaro-Urbino? Finora sono due i nomi in ballo, fermo restando che con 15 giorni da qui al voto ancora molto può succedere. Comunque, uno dei papabili che sta emergendo è Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto. Il suo nome pare sia stato proposto da diversi amministratori, in particolar modo dell’entroterra ma non solo, solo che lui per ora non avrebbe ancora fatto alcun passo avanti verso la disponibilità alla candidatura. L’altra opzione sarebbe quella di Luca Serfilippi, consigliere regionale fanese. Partita ancora da giocare per buona parte, quindi, ma i cui protagonisti paiono già abbastanza definiti.

Il congresso si terrà al Tag Hotel di Fano alle 15 in prima convocazione e alle 16.30 in seconda. Oltre al segretario provinciale, sarà eletto il consiglio direttivo. Le candidature vanno inoltrate entro le 72 ore precedenti il congresso, con un numero di firme a sostegno compreso tra 12 e 23.

r. f.