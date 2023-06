La Lega: "Eventi chiassosi e notti insonni: servono regole condivise"

Chiasso e rumore provocati dalle manifestazioni pubbliche all’aperto, in centro storico e al Lido: servono interventi tempestivi. E’ quanto sollecitano, con una interrogazione, i consiglieri comunali della Lega che si fanno portavoce delle richieste di cittadini e comitati. "Una volta ricevuta la segnalazione - fa presente il consigliere Luigi Scopelliti – la Polizia locale, che ha il compito di intervenire, deve fare riferimento ai tecnici dell’ Arpam per il rilevamento del rumore. A causa della mancanza di personale di Arpam e del mancato rinnovo della convenzione tra quest’ultima e il Comune gli interventi sono difficili da programmare e quindi il controllo della Polizia locale del tutto inefficace".

"Non siamo contrari alle manifestazioni – aggiungono i leghisti – che, anzi, vanno estese nell’arco dell’anno, incoraggiando le attività di intrattenimento serale per dare la possibilità ai ragazzi di stare insieme e divertirsi. Servono, però, regole condivise che devono essere rispettate. In particolare, nel regolamento della Polizia urbana, sono già definiti gli archi temporali, per i periodi invernali, estivi ed intermedi, in cui le sorgenti sonore possono essere utilizzate, ma per alcune attività, soprattutto quelle dei locali o per le manifestazioni all’aperto, sono ammesse deroghe". Nell’interrogazione si chiede di rivedere quelle deroghe alla luce di un confronto con i cittadini. Inoltre per ovviare al mancato intervento di Arpam i leghisti suggeriscono di acquisire una strumentazione adeguata e di affidarne l’utilizzo alla Polizia locale.

an.mar.