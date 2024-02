La Lega:: "Polizia locale, più risorse"

"Giuste le richieste della Polizia locale. Personale sottodimentisionato. Manca una strategia". Il gruppo consiliare della Lega Pesaro formato dai consiglieri Dario Andreolli, Andrea Marchionni, Nicoletta Rossi e Francesco Totaro comprende lo stato di agitazione della Polizia locale Pesaro-Unione Pian del Bruscolo: "Comprendiamo le ragioni che hanno portato allo stato di agitazione della Polizia locale. Lo scarso numero di agenti e di ispettori in organico, unito alla mancanza di una strategia per l’inserimento di nuovo personale sono giuste motivazioni per protestare contro un’amministrazione sorda che naviga a vista e che non ha mai adottato una strategia per incrementare il personale diminuito negli anni a fronte di sempre maggiori impegni. Il corpo della Polizia municipale non rappresenta un costo, ma un investimento per la tutela della sicurezza e per la qualità della vita per i nostri cittadini". "Basta con le attese. Anche in considerazione dell’aumento dei carichi di lavoro dovuti agli eventi di Pesaro Capitale della Cultura chiediamo all’amministrazione comunale di smetterla con questo atteggiamento sordo e di sedersi al tavolo per trovare un accordo premiante nei confronti di coloro che quotidianamente lavorano per la nostra sicurezza".