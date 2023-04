La Lega sceglie il segretario Enrico Rossi-Melis: ecco la sfida

Il congresso provinciale della Lega si terrà oggi al Tag Hotel di Fano per concludere la stagione congressuale di quello che è stato per un paio d’anni il principale partito di Centro destra. Un partito che esce da una lunga fase di commissariamento cercando un nuovo segretario provinciale. La partecipazione politica prevede dalle 16 in poi un’assemblea di un centinaio di militanti provenienti da tutta la provincia.

Il confronto si apre con le relazioni dei due candidati alla segreteria: ovvero Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto e consigliere provinciale e Gianmauro Melis, iscritto di Fano, che lavora nel settore del turismo. Melis è salito agli onori della cronaca politica per aver fatto pedr tre mesi il traghettatore della Svim prima del cambio di nome in Svem.

Dopo le due relazioni inizierà il dibattito che è aperto a tutti i militanti. In particolare il parlamentare Mirco Carloni, il consigliere regionale di Fermignano Giorgio Cancellieri, Il consigliere regionale Luca Serfilippi, l’ex deputato Paolini. E poi il consigliere comunale di Pesaro Dario Andreolli, il vice sindaco di Petriano Giovanni Angelini, l’assessore di Urbino Francesca Fedeli. Poi si voterà per il segretario provinciale tra i due candidati e per i dieci componenti del direttivo. Al congresso parteciperà anche il commissario uscente Mauro Lucentini, che ha anche svolto in passato il ruolo di parlamentare di Fermo. Pesaro è l’ultima provincia che completa il quadre del congresso regionale in attesa delle assise regionali del partito che dovrebbero svolgersi dopo le elezioni amministrative.

Un quadro che prevede un confronto serrato sul nome del segretario regionale tra la deputata Giorgia Latini, e il commissario uscente della provincia di Pesaro e Urbino Mauro Lucentini di Fermo. Nell’attesa si vedrà se il candidato favorito, il sindaco Enrico Rossi, vedrà confermato il sostegno esistente da tempo sulla carta di amministratori importanti del partito della Lega. Oltre all’avere dalla sua parte il parlamentare Mirco Carloni, il sindaco Enrico Rossi avrebbe il maggior numero di adesione da parte del fronte degli amministratori regionali, provinciali e comunali. D’altra parte la Lega ha ha bisogno di costruire un nuovo equilibrio interno dopo anni di commissariamento e dopo l’uscita dal partito di colui che era il leader comunale di Pesaro Giovanni Dallasta.

l.lu.