La Lega: "Squadra forte. Cinque anni di risultati, sanità in cima alla lista"

Proseguire sulla strada già intrapresa dal presidente Acquaroli negli ultimi cinque anni, rafforzando la presenza della Lega all’interno del governo della regione. Si presentano così i candidati provinciali del Carroccio alle prossime elezioni regionali. I temi caldi sono quelli della sanità e delle infrastrutture, "su cui l’attuale presidente ha portato risultati concreti anche per la provincia di Pesaro e Urbino", spiegano i rappresentanti della Lega, introdotti da Mirco Carloni, dal commissario provinciale, Massimo Mei e dal sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che aggiungono: "Quella che presentiamo è una squadra forte e coesa – dicono –. Anche in questo territorio abbiamo dimostrato che quando la Lega è al governo vengono portati a casa risultati concreti". Serfilippi aggiunge: "A Fano, la differenza con i nostri vicini di casa è sotto gli occhi di tutti".

Eccoli i sette candidati per la Lega alle elezioni regionali. Tra loro Dario Andreolli, consigliere comunale di Pesaro: "Possiamo contare su un aumento del Pil del 15% – dice – nonché su un piano sociosanitario che ha portato risorse pubbliche per realizzare il nuovo ospedale di Pesaro. Sul versante infrastrutture basta ricordare il riavvio dei lavori per la galleria della Guinza". Tanti amministratori tra le file della Lega, come Francesca Fedeli, assessore al Comune di Urbino, che ha parlato dell’importanza di proseguire sulla strada intrapresa da Acquaroli sul tema della sanità e come Nicolò Pierini, sindaco di Piandimeleto (anche lui candidato): "Fino all’arrivo di Acquaroli abbiamo sempre sentito mancanza di attenzione per l’entroterra che invece oggi abbiamo ritrovato. Io stesso ho inaugurato da poco un punto salute. Continuerò a dare voce ai territori dell’entroterra". Candidato anche Enrico Rossi, tre volte sindaco di Cartoceto: "La Lega è molto forte in provincia – dice –. In consiglio provinale abbiamo tre consiglieri (Rossi, Serfilippi e Pierini, ndr.) segno che il Carroccio governa bene questi territori". Esperienza in consiglio comunale a Fermignano, invece, per la candidata Alice Cerpolini, che ha elogiato le politiche della Regione nel campo del turismo mentre Annalisa Cornacchini viene dal mondo dello sport con l’intenzione di dare supporto per implementare le politiche regionali in questo settore. Tra i candidati anche Giorgia Marcelli, professionista della sanità.