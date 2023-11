La Lega: "Stalli blu gratis per le auto green"

Parcheggio gratis per tutti negli stalli blu del perimetro comunale e accesso libero in Ztl per i residenti in possesso di auto ecologiche. E’ quanto suggeriscono di introdurre in città i consiglieri comunali della Lega, che vogliono così incentivare l’uso di auto elettriche a Fano, riducendo di conseguenza gli altri livelli di inquinamento raggiunti e facendo risparmiare le famiglie fanesi sul prezzo del carburante in continuo aumento. Per questo i consiglieri Marianna Magrini, Gianluca Ilari, Luca Serfilippi e Luigi Scopelliti invitano gli amministratori a passare "dalle parole ai fatti" in tema di "mobilità a zero emissioni". "Con questo proposito il gruppo consigliare Lega - dicono - facendo seguito anche alla mozione "Fano Smart City" approvata dal consiglio comunale nel luglio 2020, ha protocollato una mozione per introdurre incentivi e soluzioni concrete per agevolare i possessori di auto elettriche o ibride". La proposta, che si richiama a quanto fatto anche in altri comuni, vuole incentivare i residenti delle zone ZTL che utilizzano o intendono utilizzare autovetture a zero emissioni, consentendo l’accesso e la sosta senza pagare la tassa per il rilascio del relativo permesso, ed anche tutti gli altri utilizzatori di questi mezzi, consentendo loro la sosta gratuita negli stalli Blu di tutto il territorio comunale. "Di pari passo, riteniamo necessario un serio impegno da parte dell’amministrazione - proseguono i consiglieri della Lega - in tutte quelle azioni utili all’implementazione delle colonne di ricarica, attualmente sul territorio comunale sono meno di 20, con zone completamente scoperte da questo servizio".

Ricordando che "Fano supera il valore massimo delle polveri sottili tra le 30 e 50 giornate all’anno, guadagnandosi purtroppo spesso il podio tra le città peggiori della regione Marche" il segretario della Lega Alessandro Brandoni sottolinea come la misura proposta "incentiverebbe anche il turismo "green" che è in forte espansione". "L’esenzione al pagamento della sosta regolamentata da parcometri per i veicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica - si legge nel documento protocollato - è senza dubbio un provvedimento mirato ad incentivare l’utilizzo di veicoli a basso impatto inquinante con benefici che ricadono sull’intera cittadinanza. Lo stato di salute delle città si conferma, infatti, sempre più compromesso dal livello di inquinamento atmosferico ed è ormai chiaro l’interesse di tutte le Amministrazioni ad incrementare l’attenzione sulle possibili soluzioni". E infatti anche a Fano "l’amministrazione ha sposato progetti come quello del bike sharing elettrico e dei monopattini elettrici (in collaborazione con Bird Italia) invadendo la città di centinaia e centinaia di veicoli (a pagamento)". Per questo il Gruppo Lega invita la giunta "ad avviare una immediata valutazione per consentire la sosta gratuita su tutti gli stalli di sosta a pagamento presenti sul territorio comunale per le auto elettriche eo ibride" e a "valutare di esonerare il pagamento delle tasse per l’accesso e la sosta da parte dei residenti in ZTL che hanno autovetture elettriche".