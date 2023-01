La Lega sul biodigestore: "Lo portino in Consiglio"

"I risultati della manifestazione d’interesse siano portati in consiglio comunale che, ancora, non ha avuto modo di esprimersi". La sollecitazione è del capogruppo della Lega, Gianluca Ilari, che riapre il dibattito politico sul biodigestore e sulla scelta del partner di Aset per la realizzazione dell’impianto, dopo la notizia dell’incontro, prima della fine dell’anno, tra dirigenti dell’azienda, del comune e di Feronia. Quest’ultima è una delle quattro società che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse ma l’unica che ha in mano l’autorizzazione alla costruzione, a Barchi, di un biodigestore da 40mila tonnellate.

"Sarebbe stato corretto – aggiunge Ilari – portare in consiglio comunale prima le proposte emerse dalla manifestazione d’interesse e poi partire con le trattative: il consiglio non si può limitare a prendere atto delle scelte dei tecnici". Per Ilari "serve maggiore trasparenza, a noi consiglieri è stato perfino negato l’accesso agli atti". Incalzano da Fratelli d’Italia: "Siamo impazienti di vedere completata la fase preliminare di definizione del piano economico finanziario e di conoscerne i risultati. Inoltre auspichiamo che si giunga in tempi brevi alla presentazione in consiglio comunale del piano stesso e dei termini di partecipazione di Aset all’assetto societario". Non si sbilancia M5S che al momento giudica "prematuro" qualsiasi commento. In ogni caso l’opposizione riscalda i motori visto che il nodo del biodigestore potrebbe sciogliersi in tempi relativamente brevi: si parla della primavera di quest’anno. Prima serve conoscere, entro la fine di questo mese, le nuove regole sugli incentivi statali a sostegno degli impianti per la produzione di biogas e la decisione del Tar Marche, prevista per l’8 marzo, sul ricorso del Comune di Terre Roveresche e del Comitato cittadino contro l’impianto. Dopo anni di discussioni, iniziate nella prima giunta Seri, e di duro confronto politico, soprattutto all’interno della maggioranza, i tempi ora diventano stretti per evitare che la decisione sul biodigestore sia presa a ridosso delle amministrative del 2024 e influenzata dalle dinamiche della campagna elettorale. Vista la delicatezza del momento, il centrosinistra sembra aver scelto la strada del silenzio su input del sindaco Massimo Seri. Chi ha deciso comunque di esporsi è il consigliere del gruppo misto (ex Noi Città) Giampiero Pedini da sempre sostenitore dell’accordo Aset-Marche Multiservizi "anche se questo volesse dire fusione". "Preferisco – aggiunge Pedini – Mms ad una società privata. Aset da ruolo di ‘padrona’ non può ritrovarsi ad assumere i panni di ‘garzone’: voglio che la città lo sappia". E ancora Pedini: "Con amministratori più lungimiranti il biodigestore si sarebbe costruito a Falcineto: non si può sempre dire no. Se in Danimarca hanno costruito una pista da sci artificiale su un termovalorizzatore, anche a Fano si deve avere il coraggio di cambiare".

Anna Marchetti