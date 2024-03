La Lega tra Seri e i 5 Stelle: "Incoerenti? A Pesaro sono cooptati"

La Lega Pesaro difende il Movimento 5 Stelle provinciale dalle accuse di incoerenza mosse dal sindaco Seri nella conferenza stampa con cui l’altro giorno annunciava il ricorso al Tar del Comune di Fano contro il decreto pareri della Regione che assegna 80 posti letto per acuti alla sanità pesarese. Ma gli dà anche una stoccatina. "Per quanto si possa essere alfieri della sanità pubblica dura e pura, non si può disconoscere l’importanza della sinergia con le strutture private (specie se di provata eccellenza), per cui questa riqualificazione va vista come una cosa positiva per tutti i cittadini" sottolinea Andrea Marchionni. "Il sindaco di Fano Seri accusa il Movimento 5 Stelle - prosegue - di essere incongruente, o peggio opportunista, sulla sanità privata, per aver votato in Consiglio comunale (all’unanimità) la riqualificazione funzionale di una porzione dell’edificio di Villa Fastiggi del Maria Cecilia Hospital (Cotignola 2, per intenderci) che con questa riqualificazione vorrebbe creare a Pesaro un blocco operatorio, degenza post-chirurgica e terapia intensiva, con 80 posti letto. Per la Lega Pesaro questa è un’opportunità, non un problema". Il consigliere continua. "L’accusa del sindaco di Fano parte dal fatto che invece il Movimento di Fano abbia votato contro una delibera simile per una struttura da 50 posti in territorio fanese, in nome della sanità pubblica. Certamente il M5S di Pesaro, alleato del Pd, non poteva votare contro la giunta a cui ha aderito per cooptazione da tempo, mettendo a rischio gli accordi per le prossime elezioni. Forse il gruppo M5S di Pesaro ha votato a favore turandosi il naso, ma del resto poteva fare altrimenti? Ubi maior minor cessat".