"La legge che vorremmo". Alunni premiati in Senato

Bambini fanesi protagonisti in città e a livello nazionale. Le classi 5a e 5b della scuola primaria "Filippo Corridoni" della direzione didattica di San Lazzaro hanno presentato la loro guida turistica alla città di Fano e il riconoscimento per aver vinto il concorso nazionale "Vorrei una legge che…" indetto dal Senato della Repubblica. La guida "Fano meravigliosa scoperta" – stampata in 2mila copie da Mediabooks di Dario Mezzolani, casa editrice pesarese specializzata in libri per l’infanzia – è stata fatta dai bambini delle due classi con l’assistenza ai testi da parte di Ilaria Mattioni e della fanese Martina Stefanini e per le illustrazioni delle fanesi Rebecca Lisotta e Alessandra Roberti.

"Si compone di quattro percorsi guidati da altrettanti personaggi – ha detto l’assessore al turismo Etienn Lucarelli – Vitruvio, Pandolfo III Malatesti, Scorfano e Fortuna, per visitare le attrazioni del centro storico e dei dintorni, giochi compresi. Perché la guida è destinata alle famiglie che vengono in vacanza a Fano e che insieme alle bellezze storiche artistiche cercano anche il divertimento per i loro figli. Verrà distribuita come gadget alle famiglie dall’Ufficio Iat in piazza XX Settembre e d’estate anche negli uffici turistici del porto e di Torrette". Dopo che Alberto ha ringraziato a nome di tutti i bambini le illustratrici e le scrittrici, il sindaco Massimo Seri ha sottolineato come questo sia stato un lavoro straordinario per una città che si fregia di essere "delle bambine e dei bambini". "Abbiamo creato una filosofia di città a misura di bambino che ci viene riconosciuta a livello mondiale" ha detto.

Applausi anche per il viaggio a Roma che le due classi hanno compiuto l’altro ieri per ritirare il premio dalle mani del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio per aver vinto il concorso dal titolo "Vorrei una legge che…". I bambini del Corridoni, coordinati dalla maestra Sarah Olivieri, hanno redatto una legge composta da 17 articoli nei quali si specifica come deve essere una scuola a misura di bambino. Tra le altre cose che prevede questa norma c’è il diritto dei bambini ad essere ascoltati dai grandi, un menù diversificato, un’ora di nuoto settimanale, un’area all’aperto, le olimpiadi dello sport, poter tenere un animale in classe, avere armadietti colorati e il tenere a scuola un comportamento improntato alla gentilezza.

s.c.