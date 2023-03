"La legge speciale c’è: ora i fondi del Pnrr"

La terza legge speciale per l’antico Ducato di Urbino e del Montefeltro compie 30 anni. La norma, che nel 1993 portò 40 miliardi di lire sul territorio, suddivisi tra Urbino e il suo entroterra, Gubbio, Senigallia e la cattedrale di Loreto, nacque dopo il clamore che suscitò il crollo parziale delle mura cittadine, avvenuto nel 1992, e dalla necessità di rimetterle in piedi, oltre che di consolidarne altri quattro tratti pericolanti. Tuttavia, contrariamente a quello che molti pensano, non esaurì il proprio compito con quella distribuzione di denaro, ma rimane ancora in vigore e, in una ricorrenza così significativa, il gruppo consiliare Urbino e il Montefeltro ribadisce la richiesta di rifinanziarla, magari sfruttando i fondi del Pnrr.

"Noi vogliamo che l’avvenimento sia ricordato, anche perché allora, dopo il crollo delle mura, tutta la cultura italiana e mondiale lanciarono un appello che condusse alla promulgazione della legge – spiegano i consiglieri comunali del gruppo –. Crediamo che il miglior modo per farlo, oggi, sia il rifinanziamento della norma, tuttora in vigore. Dal momento che il suo scopo principale è il recupero dei beni culturali, anche a scopo turistico e per il rilancio dell’economia, soprattutto nelle aree interne, pensiamo che essa possa essere finanziata tramite quei fondi europei del Pnrr che trovano difficoltà a essere spesi, anche a causa di mancanza di finalità legislative, mentre la legge speciale per l’antico Ducato è già pronta per investire, avendo chiare e definite le proprie priorità. Noi ci aspettiamo che a livello nazionale e regionale si avvii un processo in grado di portare benefici a un’area che, purtroppo, continua a perdere abitanti in modo drammatico: il finanziamento di opere nel territorio potrà condurre, nel tempo, a un’inversione di tendenza".

Nicola Petricca