La legge sulla Deco è realtà, Rossi: "Tutelate le tipicità comunali"

È stata approvata a maggioranza dal Consiglio Regionale, la proposta di legge sulla Valorizzazione delle Deco (Denominazioni Comunali), proposta dal Consigliere Regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi. "La legge – sottolinea Rossi – intende dare la giusta valorizzazione, promozione, conoscenza e regolamentazione alle Deco (Denominazioni Comunali) che sono attestazioni deliberate dalle Amministrazioni comunali a produzioni agroalimentari e gastronomiche, di solito strettamente collegate ai territori ed alle loro comunità, ad oggi ben 44. Tutto ciò nella piena tutela prevista dalla legge europea e statale sulla protezione delle Indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, che sono ben altra cosa. Quindi anche a fronte di questo, la stessa legge va a normare e chiarire. Al fine di dare maggiore pubblicità ed importanza alle Deco, la proposta di legge istituisce e norma il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. che sarà pubblico, con la creazione di un apposito logo. La Giunta Regionale – spiega il consigliere dei Civici Marche – adotterà il regolamento per l’iscrizione al Registro dando quindi un’uniformità a questo mondo". Rientrano nella legge sulle Deco, dice Rossi, "anche feste, fiere e sagre legate alla storia e alla tradizione di un determinato piatto o prodotto, un sapere, riferito ad una pratica in uso in un determinato Comune, come una tecnica di pesca, di coltivazione o di allevamento. Questa legge consentirà quindi di conoscere, localizzare e valorizzare tante specialità agroalimentari tradizionali, permettendo alle stesse di ottenere maggiore visibilità e dare visibilità ai territori stessi". Grazie, conclude Rossi, "all’assessore Brandoni per l’impegno finanziario di 30.000 euro già dal prossimo anno, al contributo dell’amico Tommaso Gentili e di Noris Rocchi, a Pietro Talarico, Barbara Sardella e aimiei assistenti Alessandro Domenichelli e Sergio Solari. Un sentito ringraziamento va anche ad Unpli, alle associazioni di categoria del commercio ed agricole, al presidente Andrea Putzu ed ai componenti, così come i colleghi firmatari di questa legge, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Latini e Pasqui".

am.pi.