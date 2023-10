La lettera di Ucchielli : "La valle del Foglia deve essere inserita nei cartelli dell’A14"

Inserire la valle del Foglia nei cartelli all’uscita dell’autostrada. E’ la richiesta fatta dal sindaco Palmiro Ucchielli, al quale si può dire tutto meno che non trovi ogni modo per dare il giusto riconoscimento al territorio di cui il suo Comune è parte. E lo fa anche in questo caso, come in altri nel passato, prendendo carta e penna per mettere nero su bianco ele sue richieste.

"Ho inoltrato i giorni scorsi – spiega infatti Ucchielli, anche in qualità di presidente dell’Unione Pian del Bruscolo – un invito

alla Società Autostrade per l’Italia S.p.a. ad implementare la segnaletica stradale all’uscita del casello di Pesaro e Urbino con l’aggiunta di una nuova indicazione “Valle del Foglia“".

Ucchielli fa leva su casi simili: "Come già avviene per altre valli – argomenta il sindaco –, ad esempio la Valle del Savio e la Valle del Rubicone, nella cartellonistica attualmente presente lungo l’autostrada dell’A14 viene riportata l’indicazione delle rispettive uscite, sarebbe pertanto auspicabile fare la stessa cosa anche per indicare la “Valle del Foglia”, che, con i suoi oltre 200.000 abitanti, centinaia

di industrie e imprese leader che operano in tutto il mondo e con la presenza dei suoi molteplici borghi storici annualmente frequentati da migliaia di turisti, riveste una importanza turistica e culturale molto rilevante per le Marche. Inoltre, l’arteria stradale presente nella Valle del Foglia, è anche un’arteria di collegamento molto importante per raggiungere le regioni confinanti come la Toscana e l’Umbria.

Auspico pertanto – conclude – che la richiesta venga accolta per dare così la giusta rilevanza a questa bellissima Valle per farla anche conoscere ai milioni di utenti che quotidianamente transitano lungo l’A14".