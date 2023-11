La lezione anti truffa del comandante Meduri

Azione congiunta Comune-carabinieri, a San Costanzo, contro i raggiri, consumati in particolare ai danni degli anziani. Oggi pomeriggio alle 17 al circolo Arci ‘Paolini’ si terrà l’incontro pubblico ‘Proteggiamoci dalle truffe: l’informazione è la miglior arma di difesa’. L’evento, organizzato dall’amministrazione Sorcinelli in collaborazione con il luogotenente Antonio Meduri (in foto), comandante della stazione dei carabinieri sancostanzese, verrà proposto all’interno del progetto aggregativo degli anziani e vuole essere un’opportunità per tutta la cittadinanza. "Durante l’incontro – spiega il sindaco – saranno illustrate le modalità più diffuse di raggiro, i temi più frequenti usati per estorcere soldi e gli elementi comunicativi che devono destare sospetto".