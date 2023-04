La lezione degli studenti Maxi colletta per i poveri

Gli auguri di Buona Pasqua, quest’anno al liceo Marconi, non avranno la forma dell’uovo di cioccolata, ma avranno il sapore della solidarietà. Ieri mattina gli studenti hanno consegnato i pacchi alimentari che sono stati raccolti da tutti i ragazzi avendo raccolto l’invito del Banco alimentare per una colletta straordinaria in ogni classe. E’ stato bello vedere il furgone della Fondazione riempirsi direttamente con la staffetta di scatoloni, passati di mano in mano, dai giovani, soddisfatti per la risposta data dai propri coetanei. "Sono roglioso dei miei studenti e della solidarietà dimostrata dalle famiglie – ha sottolineato il preside Luca Maria Testa, ringraziando gli insegnanti, i volontari della Onlus e la direttrice regionale del Banco Alimentare, Angela Tringali –. Si tratta di un gesto estremamente significativo che fa della cultura un atto concreto di attenzione verso il prossimo".

Prima di consegnare quanto raccolto la mattina stessa, dopo aver distribuito, il giorno prima, in ogni classe, uno scatolone da riempire Giorgio e Francesco hanno parlato a nome dei primi 175 liceali da cui è partita l’iniziativa. "E’ stata una iniziativa molto interessante – ha detto Giorgio, 17 anni –: con alcune classi siamo stati anche a vedere la sede del Banco Alimentare. Questo ci ha permesso di vedere come si muove questo mondo. Ho fatto volontariato mettendo i beni alimentari nei vari pacchi – continua Giorgio –. Sono rimasto sorpreso nello scoprire che sanno essere caritatevoli anche molte aziende e grandi catene della distribuzione. Il clima che si respira tra i volontari è di grande unione. E’ stato bello percepirlo e farne parte". Anche Francesco, l’altro studente finito a fare da portavoce dell’intera scolaresca, ha voluto sottolineare quanto "darsi da fare in modo così concreto" sia servito da amalgama tra i coetanei. "All’inizio questa iniziativa – ha detto Francesco – coordinata dal prof di religione, Luca Pedini, è partita da 175 di noi, per un totale di 14 classi. Al mometno di raccogliere, invece abbiamo visto che tutti hanno voluto contribuire. Scoprire che la solidarietà possa essere effettivamente contagiosa c’è piaciuto. E molto". Inutile descrivere il sorriso di Angela Tringali e di tutti i volontari del Banco che ieri hanno presenziato al ritiro: "Cercheremo di consegnare questi pacchi – ha detto Tringali – agli enti caritatevoli della rete marchigiana entro Pasqua, proprio perché la donazione di questi ragazzi arrivi come un abbraccio solidale". Nelle Marche sono tante: il Banco raggiunge ben 260 enti caritatevoli per una ricaduta su 42mila persone.

Solidea Vitali Rosati