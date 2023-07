La lezione del filosofo Regazzoni "Amate il mostro che è in voi"

di Claudio Salvi

Oggi giornata conclusiva di Popsophia. Si parte nel pomeriggio alle 18 a Palazzo Mazzolari Mosca con gli incontri su mostri e dintorni con Davide Navarria; Tommaso Ariemma e Selena Pastorino. La conclusione del festival diretto da Lucrezia Ercoli in piazza del Popolo con l’incontro sugli Amati mostri (ore 21.30) con protagonista lo scrittore e filosofo Simone Regazzoni. A seguire il Philoshow sulla filosofia dei cattivi animati Disney con l’anteprima di Riccardo Del Ferro. Ma veniamo all’incontro di cartellone su Monster&Co.

Simone Regazzoni, chi sono per lei gli amati mostri?

"Siamo noi. Sono le parti della nostra psiche più potenti e difficili da controllare che Platone descriveva come un mostro a più teste. Ci fanno paura e spesso siamo tentati di esorcizzarle, perdendo così una risorsa fondamentale della nostra potenza vitale. Per diventare pienamente soggetti dobbiamo invece prenderci cura, come insegnava Platone, dei nostri mostri, dei mostri che siamo".

Perché siamo sempre più attratti dai mostri e dal mostruoso?

"Perché la tranquilla mediocrità quotidiana come cifra esistenziale alla fine ci annoia. Abbiamo desiderio di avvenire, di eventi che ci mostrino che c’è altro, altra vita, altri modi di essere al mondo: più liberi, intensi, forti. E l’avvenire come insegnava Jacques Derrida ha sempre la misura dirompente del mostruoso".

Chi sono oggi per lei i veri mostri?

"I veri mostri come dicevo sono una grande risorsa. Temo invece i mostriciattoli, le figure meschine che lavorano a soffocare e addomesticare tutto ciò che turba la loro visione asfittica del mondo".

Veniamo al titolo di un suo libro. Quali sono oggi i segni del male?

"Ad esempio gli intellettuali italiani che giocano a fare i pacifisti mentre il popolo ucraino viene massacrato".

Perché in tanti si rifugiano sempre più nel fantasy?

"Non è un rifugio è un mondo che complica la nostra cosmologia troppo spesso ostaggio di uno scientismo ottuso".

E perché Henry Potter ha avuto ed ha ancora così tanto successo?

"Perché è una delle opere d’arte più potenti in circolazione, potente dal punto di vista etico, politico, cosmologico, estetico".

La fantasia e i sogni ci salveranno?

"Nulla ci salverà ma questo non è un male. I viventi non vivono per salvarsi ma per esprimere al meglio la propria forza vitale. E in questo i sogni, la fantasia e gli amati mostri sono fondamentali".