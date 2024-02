La lezione di giornalismo di Giancarlo Mazzuca

Una lezione di giornalismo quella che ha dato Giancarlo Mazzuca, ex direttore di Qn e de il Resto del Carlino che ha presentato, assieme all’autore Federico Bini giornalista de Il Giornale, l’ultimo libro a lui dedicato: "Il Cagnone" (Minerva edizioni). Incalzato dalle domande dell’autore, Mazzuca ha ricordato i formidabili anni di sodalizio con il grande Indro Montanelli, di cui è stato vice direttore a "Il Giornale". Erano i tempi, ha ricordato Mazzuca, "del giornalismo d’autore, scritto sulla mitica Olivetti a cui Montanelli è sempre rimasto fedele. Anche io sono passato al computer solo una volta approdato al Carlino". Mazzuca ha ricordato anche gli anni bolognesi e il suo rapporto con Pesaro, "con la redazione guidata da un grande giornalista, Paolo Nonni", raccontando poi un aneddoto che lo lega ad Acqualagna: "Quella volta che i cani dei poliziotti, ispezionando la sede bolognese del Carlino che ospitava il presidente Napolitano, si allarmarono per una presunta perdita di gas nel mio ufficio, ma erano solo tartufi di Acqualagna. Località a cui sono molto affezionato grazie all’ex sindaco Bruno Capanna, a cui mi lega una lunga e bella amicizia". Davide Possanzini (foto), responsabile marketing di Acqualagna tartufi, ha quindi consegnato a Mazzuca e all’autore Bini, il tartufo nero di Acqualagna a rinsaldare, ha detto Possanzini, "un legame culturale e affettivo". Un omaggio per giornalisti "di fiuto".