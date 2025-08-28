La liberazione di Urbino: "Le vigne il simbolo della ferocia fascista"

Tra il 27 e il 28 agosto 1944 i partigiani del Distaccamento GAP di Schieti, precedendo le truppe del V Corpo britannico e del Corpo Italiano di Liberazione, liberarono Urbino dall’incubo dell’occupazione tedesca e dalle crudeli rappresaglie dei repubblichini contro i civili. Ma qual era la città che si presentò ai liberatori? Passati i primi momenti di entusiasmo e gioia, ci si rese conto che sebbene la città avesse evitato bombardamenti e gravi distruzioni, la guerra tuttavia continuava con il fronte bloccato sulla vicina linea Gotica che faceva di Urbino un’immediata retrovia del fronte. Insomma la guerra continuava e molti erano i problemi: dalla penuria dei generi alimentari al funzionamento degli apparati amministrativi e ai rapporti con gli Alleati.

Preoccupante era lo stato delle strade e soprattutto l’isolamento ferroviario provocato dalla interruzione delle fondamentali tratte che collegavano Urbino alla costa e a Roma. Altrettanto grave era il problema abitativo: Urbino accolse 8.300 sfollati dalla costa e quindi la popolazione residente era salita a 31.700 abitanti di cui, secondo il fabbisogno registrato nel 1942, più di 7mila abitavano all’interno del centro storico. Anche tutto il personale e relative famiglie dei maggiori uffici della Provincia erano stati trasferiti in città. Non meno gravi, ancora dopo alcuni mesi, erano l’insufficienza di acqua potabile e di medicinali per contrastare le malattie infettive (si segnalano ben 295 casi di scabbia e 50 di influenza); l’agricoltura a causa delle distruzioni e delle requisizioni faticava a riprendersi. I partigiani si installarono subito al piano terra del Collegio Raffaello in attesa delle truppe alleate, che nella serata del 28 agosto avevano iniziato a raggiungere Urbino. Ad Adler Annibali, comandante del Distaccamento GAP di Schieti, venne affidato il comando della piazza per predisporre un servizio di polizia che tenne per circa un mese. Gli furono consegnate le chiavi del carcere e una lista di fascisti da arrestare. I partigiani furono organizzati in squadre e in tre giorni catturarono una decina di militari tedeschi e 78 fascisti nascosti nei posti più impensati, persino nelle tombe del cimitero. Malgrado il lungo elenco di violenze e sopraffazioni subite nel corso del ventennio, le ritorsioni furono molto poche.

La Liberazione fu preceduta dallo stillicidio di ferocia e di crudeltà che ebbe per protagonisti i militi fascisti del battaglione Camilluccia della Legione Tagliamento, addestrati per i rastrellamenti, che nel 1944 avevano posto il comando a Villa Sabbatini, spra il colle delle Vigne. Proprio qui, tra il giugno e il luglio del ’44 furono trucidate per rappresaglia dieci persone: tre partigiani e sette civili. Le Vigne, dunque, possono essere considerate a buon diritto il luogo simbolo della crudeltà e della ferocia del fascismo repubblichino e della sua guerra ai civili. Quel luogo è un simbolo identitario per la comunità urbinate e come tale richiederebbe maggiore attenzione, a iniziare dalla intestazione del Parco, ormai illeggibile, fino ai due cippi che ricordano le vittime, bisognosi di un radicale restauro. Lo si deve alle vittime, alla memoria del loro sacrificio e al rispetto per il luogo.

Presidente dell’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione di Urbino