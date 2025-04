La Liberazione vissuta anche coi pedali. Dieci studenti in bici sulla Linea Gotica

Quattrocento chilometri in bici lungo la Linea Gotica, dal Tirreno all’Adriatico, sulle tracce della Resistenza. Dieci studenti delle scuole superiori della provincia – Aurora Ghinelli e Giulio Foglietta del liceo artistico Mengaroni, Francesca Balloch e Valentina Zandri del liceo scientifico, musicale e coreutico Marconi, Katherine Scala del liceo classico Mamiani, Andrea Semprini dell’istituto agrario Cecchi, Carlo Franca dell’istituto alberghiero Santa Marta, Elio Lupo dell’istituto per l’artigianato e l’industria Benelli, Giovanni Rombaldoni e Giulio Patisso del liceo artistico Scuola del libro di Urbino – si stanno preparando a percorrere i luoghi di una delle pagine decisive della storia italiana, in un’impresa che li porterà in sella dal 25 aprile al 1° maggio. Il progetto si chiama "Sulle ruote della Liberazione" ed è promosso da Arci Pesaro-Urbino e dall’Istituto Bramante-Genga, con il sostegno di partner pubblici e privati.

Il gruppo, guidato da membri dello staff e da alcuni docenti, partirà da Massa, in Toscana, per giungere a Pesaro in occasione della Festa del lavoro. La preparazione fisica è già iniziata sulle colline dell’entroterra.

"È tosta, ma i ragazzi stanno rispondendo più che bene", sottolinea Marco Cangiotti, uno degli organizzatori. I tratti scelti per gli allenamenti anticipano le difficoltà del viaggio: ogni tappa prevede infatti circa 60 chilometri di percorrenza e 1000 metri di dislivello. In programma anche incontri di approfondimento: il primo si svolgerà il 4 aprile al Teatro dei Bottoni con un laboratorio dedicato alla Resistenza, seguito il 10 aprile da un appuntamento alla Biblioteca Bobbato con la professoressa Paola Fraternale. L’obiettivo è preparare i ragazzi anche sul piano della conoscenza storica. Per Giulio Patisso (5ª Scuola del Libro) è la prima esperienza di questo tipo: "Non ero abituato alle salite in bici, ma l’energia che si è creata con il gruppo rende le pendenze più affrontabili. Anche la mountain bike offerta dall’organizzazione sta aiutando". Riflettendo sul senso del progetto, lo studente prosegue: "I miei nonni non ci sono più e nessuno può raccontarmi le storie di quegli anni in prima persona. Una cosa è studiarle, una cosa è viverle attraverso i luoghi". Valentina Zandri, studentessa del Marconi, ha deciso di partecipare perché "attività fisica e storia sono due cose che mi piacciono molto. Volevo mettermi alla prova". Rispetto all’esperienza partigiana, "in classe stiamo iniziando il programma sulla 2ª guerra mondiale e non ne conosco tutti i dettagli. È un argomento che vorrei conoscere meglio anche per poter apprezzare di più le libertà di cui, rispetto ad altri paesi, oggi godiamo". Leonardo Damen