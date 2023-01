“La linea del fango“ L’alluvione a Cantiano è online su YouTube

Si intitola “La linea del fango“ il video-reportage realizzato a Cantiano dal giornalista videomaker della Provincia Filippo Biagianti,che a oltre tre mesi dall’alluvione ha raccolto le storie e le testimonianze di una comunità ferita e in cerca di ripartenza. Nel filmato si intrecciano i racconti di chi prova a rialzarsi tra difficoltà e coraggio: tra gli altri, compaiono i contributi del titolare della panetteria “I Moretti“Avellino Bartolucci, del ristoratore della “Cantina Sociale“, Davide Moioli e dei vetrai Carlo e Marcello Vallarelli.

Istantanee che rimarcano la complessa realtà di un territorio in attesa dei fondi necessari al futuro, come ribadito dal presidente della Pro Loco Simone Perioli e dal sindaco Alessandro Piccini: "Tra patrimonio pubblico, cittadini privati e attività di impresa – spiega il sindaco nel filmato – i danni superano i 60 milioni di euro. E’ in questa fase che non possiamo essere lasciati soli". Il video-reportage è disponibile sul canale YouTube della Provincia (https:youtu.beEU9mlo1v3Hk), condiviso anche sulla pagina facebook del Comune di Cantiano.

l. d.