La linea telefonica è ko. Pieve di Cagna isolata

‘Se telefonando potessi dire addio’… sì, ma alla linea telefonica stessa. Succede nella frazione di Pieve di Cagna, dove da oltre venti giorni la rete del telefono Tim, ovvero linea fissa e internet, non è funzionante. Dal 22 gennaio le centinaia di residenti del borgo, dopo aver evitato nei giorni scorsi la perdita dell’ambulatorio del medico di famiglia, lamentano ora il disservizio di telecomunicazione: "È uno scandalo. Non si possono lasciare completamente isolate oltre seicento persone – spiega uno degli abitanti, Massimo Ligi, in passato anche consigliere comunale – anche perché tra esse ci sono tanti anziani che sono gravemente penalizzati per non poter fruire di tale imprescindibile servizio, per essi assai vitale poiché in tanti, non usando i cellulari, considerano la linea fissa una sicurezza, specie in caso di un’emergenza di salute. Il problema, al di là dell’aspetto sociale, investe e arreca un grave danno anche alle attività economiche del territorio. Infatti imprenditori, operatori commerciali e professionisti sono esasperati poiché non possono lavorare senza l’ADSL o, per chi l’ha già installata, la fibra".

Benché l’ex consigliere Ligi non ricopra più alcun incarico istituzionale, diversi cittadini si sono rivolti a lui perché in passato riuscì a portare a Pieve di Cagna l’ADSL e successivamente ha fatto installare da Telecom un ponte radio per la telefonia mobile. Sapendo dei suoi contatti mantenuti da allora con alcuni dirigenti Tim, lo hanno pregato di sollecitare l’azienda. Prosegue Ligi: "Poiché il 187 chiamato dai tanti cittadini rilasciava le solite risposte evasive, mi sono attivato contattando Tim, dalla quale ha ricevuto informazioni un po’ più precise riguardanti il disservizio in corso. Stando a quanto mi hanno detto, consiste in un cavo di rame guasto situato tra Pieve di Cagna e Urbino, che è già stato localizzato. Successivamente mi hanno comunicato di aver provveduto a dare incarico ad una impresa esterna, la CoGePa s.p.a. di Napoli, per la riparazione del cavo e quindi il ripristino della linea telefonica, che ci auguriamo tutti possa avvenire in tempi non rapidi, ma rapidissimi!"

Conclude Ligi: "Rimane il fatto che non si può in alcun modo accettare che nel 2025 si lasci senza comunicazione telefonica una così vasta aerea e popolazione del Comune di Urbino. Invito e sollecito, dunque, le istituzioni e autorità preposte ad intervenire incisivamente affinché un tale lassismo e incuranza, tuttora in essere da ben 21 giorni, venga presto risolto e non abbia mai più a verificarsi". gio. vol.