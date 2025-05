La Link a palazzo:: "Che paradosso"

Link University a palazzo Marcolini: le forze di opposizione esprimono il loro dissenso realizzando un filmato messo in rete. Promotori dell’iniziativa i Giovani democratici di Fano che criticano l’iter amministrativo (il riferimento è al bando di gara ndr). "Un bando parziale fatto in fretta", commenta il capogruppo de La Fano che Vogliamo, Stefano Marchegiani, mentre per il capogruppo del Pd, Cristian Fanesi, "palazzo Marcolini poteva essere utilizzato per aree espositive, laboratori artistici e invece avremo il paradosso di una università pubblica, quella di Urbino, in un palazzo privato (palazzo San Michele della Fondazione Carifano ndr) e una università privata, Unilink, in un palazzo pubblico (palazzo Marcolini)". Il segretario di ’Fano Cresce’, Stefano Amatori parla di "un copione già visto" con riferimento "al polo logistico di Chiaruccia con scelte che vanno contro l’interesse della collettività".

Il consigliere Francesco Panaroni (M5S) ha messo in evidenza la scarsa chiarezza della maggioranza in consiglio comunale sull’uso di palazzo Marcolini. Tiziano Busca (Psi): "Nell’assegnazione degli sazi non si può rispondere solo ai bisogni di natura privata".

an. mar.