La lira, l’euro, le istituzioni: alla scoperta dell’Ue

Quest’anno abbiamo studiato l’Unione Europea scoprendo che molti paesi d’Europa sono uniti da radici, valori e obiettivi comuni. Con il desiderio di andare oltre le solite righe del libro di Geografia, abbiamo intervistato alcune persone su questi temi, preparando un questionario da proporre agli adulti in famiglia o anche a estranei per la strada. Il risultato di questo lavoro è stato molto interessante. Ci siamo resi conto che la maggior parte delle persone intervistate ha posizioni comuni: quasi tutti sostengono che si tratti di un’istituzione utile e positiva, nata con il fine di creare un senso di appartenenza a una realtà comune, fatta di collaborazione, scambio, solidarietà e pace tra gli stati. Molti, tuttavia, vorrebbero fare delle modifiche per migliorarne il funzionamento e rendere l’unione più solida. Tutti gli intervistati non si sentono rappresentati dai parlamentari europei e vorrebbero che fosse possibile votare direttamente anche i membri degli altri organi, non solo del parlamento. Un cambiamento molto significativo è stato il passaggio dalla Lira all’Euro, che ci è stato descritto come traumatico, anche se la metà dei nostri interlocutori l’hanno reputato comunque positivo, l’altra metà sfavorevole perché ha abbassato il potere d’acquisto. L’ultima domanda che abbiamo posto riguarda l’atteggiamento dell’UE verso il conflitto tra Russia e Ucraina: è stato giusto fare sanzioni alla Russia e inviare armi in Ucraina? Solo il 50% delle persone si è detta favorevole alle sanzioni, ma tutti si sono dichiarati contrari alla spedizione di armi perché, hanno detto, “non esistono bombe amiche” e “con la guerra non si risolve la guerra”.

Classe II A