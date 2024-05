La lista “Centrodestra per Gambini“ tra ospedale, viabilità, cultura e turismo

L’ultima spunta su un elenco di 11 liste. A chiudere le presentazioni dei gruppi in corsa per le elezioni amministrative è stata, ieri, “Centrodestra per Gambini“, che raccoglie Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc, 27 nomi inseriti nella coalizione “Città concreta“. Le ragioni di quest’unione sono state illustrate dai coordinatori cittadini delle quattro forze, a partire da Elisabetta Foschi, assessore uscente e rappresentante di Forza Italia: "Sono orgogliosa di essere con questa bellissima squadra. Per la prima volta corriamo per il Comune avendo una Regione e un Governo di centrodestra: chiunque sia eletto, di noi, farà da tramite tra Urbino, Ancona e Roma. Il primo obiettivo è guardare alla famiglia e al benessere della persona, per non lasciare indietro nessuno. L’attenzione al sociale porta con sé quella alla sanità, perché nessuno ha mai tenuto bassa la guardia sull’ospedale e finalmente anche la Regione dà un ruolo alla sanità nell’entroterra, tanto che martedì sono stati consegnati i lavori per la palazzina di Emergenza-Urgenza".

Prima partecipazione per Fratelli d’Italia, che, con Emanuela Palliccia, parla di "progetto ambizioso. Ribadisco l’importanza di fare politica attraverso un partito: per realizzare progetti importanti serve un collegamento istituzionale. Cosa possiamo fare insieme? Essere attenti al sociale, al turismo, alla cultura, al far comunicare le istituzioni. Il mio sogno è far diventare il Rinascimento il brand di Urbino: quando si parla di Rinascimento, si deve parlare di Urbino".

Una proposta raccolta da Aldo Pasotto, dell’Udc, che vi affianca un altro nome pesante: "Il brand è importante, parliamo di Rinascimento, ma anche di Raffaello, che è conosciuto ovunque. In tema di turismo, ci sono tanti strumenti per incrementarlo, dalla Fornace Volponi a meeting e convegni, poi c’è quello esperienziale: noi abbiamo dei veri giacimenti gastronomici in provincia da sfruttare e il discorso si può allargare al Montefeltro. Questa lista aiuterà a portare il centrodestra e Maurizio Gambini in una dimensione nuova". A proposito del sindaco uscente, Luca Rovetta, della Lega, ha ribadito la "convinzione di tutti noi nell’appoggiarlo nuovamente. I nostri simboli vicini sono molto importanti. Come centrodestra, a livello nazionale abbiamo votato compatti per Urbino capoluogo e tutti insieme siamo riusciti a ottenere lo sblocco della Guinza, ferma da 30 anni. Queste cose i cittadini le devono sapere. L’8 e 9 giugno, se volete, noi ci siamo".

Tra i candidati compaiono altri due nomi dell’amministrazione uscente: l’assessore Federica Fedeli, il cui sogno è ora "concretizzare la strada verso Pesaro, affinché si porti tutta Italia e tutto il mondo verso il bello di Urbino", e il consigliere Laura Scalbi, che vorrebbe continuare il proprio impegno per la città "perché credo fortemente che stare vicino ai cittadini sia una grande ricchezza umana". I candidati: Giuseppe Balduini, Raffaele Bova, Danilo Calendari, Giovannina Carfora, Cristian Camillini, Roberto Cardella, Silvia Crinelli, Francesco Duranti, Francesca Fedeli, Elisabetta Foschi, Luca Fraternale Meloni, Michele Gambini, Luigi Guidi, Luigia Moni, Michele Paci, Emanuela Palliccia, Aldo Pasotto, Michele Piersantini, Maria Cristina Ricci, Luca Rovetta, Raffaele Santoro, Laura Scalbi, Alfredo Sparaventi, Daniele Toccaceli, Savina Toccaceli, Stefano Tori Santinelli, Wilmer Zanghirati Urbanaz.

Nicola Petricca