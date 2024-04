La lista dell’assessora : "Serve un Prg nuovo e scrivetemi su Whatsapp"

"Forza Pesaro!". Per la sua lista civica, non poteva che riproporre un nome che ricordasse il suo eterno legame con lo sport, l’assessore alla Rapidità Mila Della Dora, che ieri pomeriggio ha presentato ai cittadini quella che è di fatto la prima lista a sostegno di Andrea Biancani sindaco. "Un nuovo viaggio – dice – che inizieremo con Andrea per una città ancora più bella, più vivibile e più serena. In questi anni Pesaro ha saputo volare in alto e per questo voglio ringraziare il sindaco Matteo Ricci (assente all’inaugurazione a causa di alcuni impegni, ndr), che mi ha permesso di amministrare con rigore ma anche con grande libertà. Siamo infatti riusciti a cogliere grandi opportunità e a portare in città tantissimi eventi legati allo sport, in tanti settori, dal basket alla pallavolo, fino al pattinaggio e alla ginnastica ritmica".

Mila Della Dora, durante l’inaugurazione della sua sede elettorale di piazza Doria, di fronte alla chiesa del Porto, parla poi dei punti principali di quello che sarà il suo programma elettorale: "Il primo capitolo sarà quello che riguarda le manutenzioni – dice -: quella delle strade, dei marciapiedi, dei fossi, ma anche dei parchi e degli impianti sportivi. In questi anni infatti abbiamo investito sia in nuove opere che nella riqualificazione del vecchio: siamo riusciti ad ottenere 20 milioni di finanziamenti per l’impiantistica sportiva, tra risorse comunali e fondi europei".

Il secondo punto su cui si sofferma la Della Dora è invece quello del nuovo piano regolatore: "L’attuale ha oltre 20 anni – dice -. Il nuovo dovrà interpretare le esigenze del territorio senza compromettere il valore del nostro paesaggio e dell’ambiente, mettendo insieme però quelle che sono anche le esigenze economiche, turistiche, commerciali ed industriali, riqualificando il patrimonio edilizio esistente. Sarà uno strumento ambizioso, condiviso con il territorio e capace di raccogliere insieme le sfide del futuro".

Un programma elettorale che però Mila Della Dora vuole stilare anche in base alle proposte dei cittadini, che potranno avanzare anche su un numero Whatsapp (3514907475) predisposto per l’occasione.

Presente alla presentazione della lista "Forza Pesaro!" anche il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Andrea Biancani: "Vorrei ringraziare Mila Della Dora perché per mettere in piedi una lista bisogna avere tanto riconoscimento dalle persone – dice -. In questi anni è stata una assessora esemplare, sempre sul pezzo, sempre presente. Posso dire che riesce quasi a starmi dietro... quasi però – scherza -. E’ una donna che fa scelte dopo aver ascoltato le persone. Ora di fronte a noi abbiamo una grande sfida – conclude Andrea Biancani - per cui servono persone capaci e di esperienza: ci sono tanti investimenti da fare e risorse da mettere a terra. Ci aspettano grandi progetti per Pesaro".