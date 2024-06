La lista ‘Vieni Oltre’: "Comunità energetiche, stop liste d’attesa e spazio ai referendum"

Vieni Oltre è la lista civica che alle imminenti elezioni amministrative candida a sindaco di Pesaro l’avvocato Pia Perricci. "La nostra proposta politica – spiega Perricci – ha come filo conduttore la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato e la trasparenza amministrativa". Il programma elettorale di cui andiamo a pubblicare ampi stralci conta 30 pagine e un allegato dal titolo esplicativo: “Manifesto per la sostenibilità del territorio pesarese“.

La priorità

"In cima alla lista mettiamo una nuova politica energetica – osserva Perricci –. Puntiamo alla creazione ‘di Comunità energetiche (Cer)’ col doppio intento di bonificare le tettoie dall’amianto delle zone industriali per sostituirle con pannelli fotovoltaici di ultima generazione. Questo ci permetterà di produrre autonomamente energia per alleggerire le bollette fino a progettare la produzione di idrogeno verde". La definizione di comunità energetica, nella visione della lista Vieni Oltre viene scandita da Perricci: "l nome dice già tutto: energia rinnovabile per noi cittadini nella forma più etica possibile, ossia a riparo dalle speculazioni dei mercati e delle multinazionali. Una Cer è un insieme di cittadini, di piccole e medie imprese, di enti territoriali e autorità locali, di cooperative, di enti di ricerca, di enti religiosi, del terzo settore che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una Cer l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico. Le Cer sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese. A fronte di uno sviluppo delle Cer nel territorio il Comune deve fungere da regista coinvolgendo imprese e cittadini, favorendo ed agevolando la creazione di una comunità energetica locale e divenendo anche parte proattiva relativamente all’efficienza energetica dei propri edifici. Un sindaco che voglia effettuare la riqualificazione di un edificio comunale potrebbe attingere in contemporanea alle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica; al Conto Termico 2.0, installando un impianto fotovoltaico; agli incentivi regionali e statali previsti. E’ con la leva della semplificazione burocratica che faciliteremo chi aderirà a comunità energetiche".

Pesaro Sostenibile

"Questa Lista Civica integra in maniera completa all’interno del proprio programma elettorale il manifesto di “Pesaro città sostenibile” che, in estrema sintesi, oltre a promuovere lo sviluppo di comunità energetiche stabilisce alcune linee di indirizzo fondamentali per cui ci impegniamo a ridurre il consumo delle risorse naturali e recuperare un disequilibrio ambientale che minaccia la qualità della vita, nostra e delle prossime generazioni. Garantiremo uno sviluppo armonico delle attività economiche locali; l’adeguamento di tutti gli edifici pubblici e privati alla classe energetica. Valorizzeremo progetti di filiera che dalla gestione del campo o dell’allevamento arrivino alle utenze e alla vendita. E’ in quest’ottica che si inserisce l’idea del nuovo stadio Benelli in bioedilizia: abbiamo un progetto di fattibilità, firmato dai designer Fabio Pierleoni e Dario Ottaviani che stima un investimento da 18 milioni di euro. Abbiamo previsto la riconversione a verde o ad uso agricolo delle aree indicate edificabili nel piano regolatore vigente. Inoltre per noi è importante, in termini di sostenibilità la manutenzione e l’adeguamento della rete idrica, al fine di evitare sprechi.

Sanità

Diminuire le liste d’attesa è un nostro obiettivo. Vorremmo aprire un ufficio di informazione sanitaria, al fine di aiutare gli utenti nella richiesta di rimborso per superamento delle tempistiche delle liste di attesa e segnalazione delle inadempienze. Presteremo attenzione massima alla salubrità dell’aria e dell’ambiente, comprese le nuove forme di inquinamento elettromagnetico.

Semplificazione burocratica

Attraverso la razionalizzazione delle imposte locali e dei bonus sosterremo il cittadino. Oltre a concentrare l’erogazione dei bonus per affitto case, rette asili e quote associative sport elaboreremo un piano per la riduzione della Tari, utilizzando le entrate legate al recupero dell’evasione fiscale. Inoltre, per la trasparenza riapriremo tutti gli sportelli comunali al pubblico dislocati nel territorio.

Giovani

Li coinvolgeremo in progetti che possano portarli ad interagire con le varie realtà cittadine, in particolare sul sociale. Favoriremo al massimo l’incontro fra le aziende locali e i giovani in cerca di occupazione. Creeremo un clima di cooperazione fra domanda ed offerta di lavoro nonché captare tutte le possibilità di sviluppo per studi universitari in città.

Il sociale

Organizzeremo momenti di ascolto e condivisione costante con quelle associazioni che sono da anni in prima linea nel settore del sociale, consci del fatto che nessuno meglio di loro conosce le varie e differenti situazioni e quindi nessuno meglio di loro può suggerire soluzioni. Saranno azioni pratiche e concrete al fine di agevolare il lavoro di tutte le associazioni del terzo settore con rivisitazione delle tariffe ferme al 2015. Inclusività, sarà la parola magica a capo di tutti i progetti. Le attuali strutture devono rimanere vicine e facilmente accessibili e semmai rinforzate, utilizzando tutti gli immobili a disposizione del Comune ad oggi lasciati in disuso, per far sì che, i vari soggetti con diverse abilità possano interagire il più possibile con il tessuto sociale, lavorativo, sportivo, per una solidarietà sostanziale.

Referendum deliberativo

Sarà uno strumento di democrazia diretta dall’esito vincolante per il Comune, per dar voce ai cittadini sulle questioni essenziali inerenti la città